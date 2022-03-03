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俄軍在烏克蘭使用了真空炸彈？專家這樣看

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俄羅斯軍隊在對烏克蘭發起的軍事行動中，疑似使用了真空彈。圖／德國之聲中文網
俄羅斯軍隊在對烏克蘭發起的軍事行動中，疑似使用了真空彈。圖／德國之聲中文網

俄羅斯軍隊在對烏克蘭發起的軍事行動中，是否使用了真空彈？周一，烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃（Oksana Markarova）會晤美國參眾議員時表示：「他們今天使用了真空彈，這是違反日內瓦公約的行為。」

什麼是真空炸彈？

真空炸彈，也稱雲爆彈，能在爆炸瞬間釋放巨量的熱能。傳統炸彈通常使用燃料和氧化劑的混合物引發爆炸，而真空炸彈則幾乎只裝載燃料，並吸取周圍環境中的氧氣作為氧化劑引發爆炸。真空彈先是將燃料混合物分散在空氣中形成雲霧，然後引發爆炸。爆炸產生的震蕩波會在周邊環境產生真空效果，更准確地說是短時間內的負壓狀態。因為真空彈沒有自帶的氧化劑，所以它爆炸時會吸收周圍環境的氧氣。

真空彈的破壞力

真空彈能夠造成巨大的破壞。人權觀察援引美國中央情報局的文件指出：「在起爆點附近的人會被消滅，而距離較遠的人則會蒙受一系列內傷或不可見的傷害，比如鼓膜破裂、嚴重腦震蕩、肺部破裂、其他內髒損傷或失明。」

交戰地區是否部署了真空彈？

美國有線電視新聞網CNN報導稱，俄烏邊界俄羅斯一側曾發現這類武器系統。CNN記者 Frederik Pleitgen在推特上發布了相關的影片。他寫道：「俄軍正在向貝爾格羅德以南方向集結用於發射真空彈的TOS1重型火箭炮。」貝爾格羅德是靠近烏克蘭邊界的一座俄羅斯城市。

慕尼黑國防大學專家索爾（ Frank Sauer）也向德國之聲證實：「據我們所知，俄羅斯方面已經向當地調動了相應的武器系統。」

俄羅斯方面在烏克蘭使用了真空彈？

有報導稱，蘇梅地區小城奧查圖爾卡曾發生真空彈爆炸。社交媒體發布的影片和圖片顯示了爆炸造成的破壞。白宮發言人Jen Psaki表示，她看到了相關的報導，但目前尚無法確定俄羅斯是否確實使用了真空彈。相關的國際機構需要對此進行進一步的評估。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）也指責俄羅斯方面投入了真空炸彈，她在聯合國大會發言指出：「我們看到的相關影片顯示，俄羅斯軍隊在烏克蘭投入了戰爭中被禁止使用的非常規性殺傷武器，其中包括集束炸彈和真空炸彈。上述武器是日內瓦公約所禁止的。」

專家們怎麼說？

慕尼黑國防大學的索爾表示：「分析這些來自烏克蘭的圖像資料，我認為他們有可能使用了真空彈。不過僅僅憑借這些影片並不能做出有把握的判斷。」軍事專家格雷瑟爾（ Gustav Gressel）應德國之聲之邀，對相關圖片進行研判後也表示：「我認為，除了原子彈，沒有任何武器有如此大的威力。但我也不能排除爆炸物被擊中從而引發大爆炸的可能性，不過，在這種情況下，應該能聽到連串的爆炸聲」。此前《法蘭克福匯報》報導稱，西方情報機構對於俄軍是否使用了真空彈的問題也存在不同意見。

但有關真空彈的報導一旦得到證實，那麼這將是戰爭罪行，烏克蘭有權就此提起訴訟。索爾表示：「擁有真空彈並不屬於禁止之列，但在居民區使用真空彈則是戰爭罪行，因為它會造成大面積的傷亡。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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