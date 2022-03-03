烏克蘭版「唐鳳」︰他組駭客軍團、要搜普丁錢包

讓星鏈（Starlink）48小時抵達烏克蘭啟用的功臣，除了馬斯克，操盤手是當地副總理兼數位轉型部長費多羅夫。現年31歲的他，是當地訴求「科技救國」的政壇新秀。開戰當週火速號召一群駭客級人才成立「烏克蘭IT軍團」，除了反擊俄羅斯斷網戰，還要藉助區塊鏈搜查普丁錢包。

比美軍救援快！星鏈（Starlink）設備在48小時內，竟然靠著卡車運過戰亂中的邊境，於2月27日正式啟用。烏克蘭IT軍團（IT Army of Ukraine）官方推特，欣喜地轉發目前初次測試136.76mps下載網速的截圖。雖然尚未達到星鏈通常水準，已足以突破俄羅斯的斷網戰。

許多網友也紛紛稱讚特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），在關鍵時刻，似乎比美國拜登政府更有用。

不過，這次的壯舉，除了馬斯克積極促成，號召的關鍵人物其實是烏克蘭版「唐鳳」、當地副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。

曾是澤倫斯基社群操盤手

現年31歲的費多羅夫，是烏克蘭90後世代的政壇新星。

在中部城市紮波羅熱（Zaporizhia）念大學時，他就曾在當地學運中脫穎而出，獲選為學生心中的「紮波羅熱市長」。畢業後，他曾創業數位服務公司「SMM STUDIO」，在2019年，擔任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）競選時期的數位顧問。

也正是他的社群操盤功力，促成澤倫斯基這位原是喜劇明星的政治素人，在網上擁有百萬粉絲追隨，突破傳統政治樁腳勢力，登上總統大位。

目前並不隸屬於當地任何黨派的費多羅夫，一直深信用科技才能壯大國力。

在總統競選期間，他就提出了「手機政府（state in a smartphone）」計畫，希望能在2024年前，達到公部門服務百分百網路上線，其中有兩成還必須採取無人自動化方式運作。

另外，他更希望用網路提升服務效率，希望民眾未來用手機一鍵就能取用多項公部門服務。

就在2月初，費多羅夫才剛舉辦Diia高峰會，展現烏克蘭政府數位轉型的各項成果，包括了可與歐美各國比快的商業登記服務、國民數位身分ID等等。

只可惜，當2月底戰事一夕爆發，不要說數位轉型改造，連烏克蘭當地的正常網路運作都因俄羅斯攻占當地，中斷地面基地台服務而一度癱瘓。

所幸，他立即想到可用星鏈的低軌道衛星通訊技術來突圍。自己主動透過推特，強烈呼籲馬斯克關心烏克蘭處境，「當你在殖民火星，俄羅斯可是在試著殖民烏克蘭！」果然成功說服這位億萬富翁捐出星鏈設備。

組烏克蘭IT軍團，前臉書員工加入

不過，俄羅斯除了斷網，從2月24日起，也發動當地駭客在網上針對烏克蘭政府網絡進行惡意攻擊。

費多羅夫除了領軍本地團隊回防，更在網上火速號召全球IT人才組成「烏克蘭IT軍團」（IT Army of Ukraine），加入拯救烏克蘭的行動。目前已有來自全球的AI創業家、軟體工程師，前臉書員工等科技界人士響應加入。

然而，這些努力可能仍然不夠。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）麾下政權除了有高水準的駭客與網軍戰力外，更已於今年（2022）初規畫推動加密貨幣合法化。歐美各國雖在2月28日火速禁止SWIFT系統、並凍結普丁在瑞士資產等方式來對俄羅斯進行經濟制裁。但許多科技專家憂心，俄國政客有可能改用加密貨幣洗錢管道，資金一樣可在全球走透透，購買武器軍糧。

懸賞追普丁「錢包」

針對此點，費多羅夫更已同步號召烏克蘭當地幣圈社群，合作祭出高額賞金，給願意找出普丁等俄羅斯政壇人士虛擬錢包地址的駭客。

主要是區塊鏈有每筆交易紀錄透明公開的特性︰縱然身分可匿名，但虛擬錢包地址一旦曝光，在全球的資金流動狀況就無所遁形。費多羅夫希望透過懸賞，藉此阻止俄國資金出逃。

目前在網上也獲得不少人回饋想法與加入。甚至有駭客戲謔地表示，一旦被他們找到，還可以順便清空錢包上的虛擬資產再轉帳給烏克蘭。

根據最新公布的2021年全球網路準備度評比（NRI，Network Readiness Index）排行，烏克蘭名列全球130個經濟體中第53名。看似不突出，其實已是烏克蘭所屬的中低收入國家類第一名。

該份評比報告也分析，烏克蘭雖困於基礎建設差、3G行動網路覆蓋率偏低等問題，但政府數位治理表現優異、當地人民教育素養也高，因此獲得該類國家評比最高分。

而這次戰局中，不論是斷網或者駭客攻擊，更凸顯了當現代人愈來愈仰賴網路時，虛擬世界之戰對百姓生活帶來的衝擊。從而證明費多羅夫當初提升政府數位力的布局正確。

因此，當許多網友這幾天質疑他的作為「還不如買飛彈」時，他依舊堅定地發推表示︰「在2022年，對抗坦克與飛彈的最佳武器就是現代科技。」

Meta、Netflix與微軟承諾協防

他的強力呼籲，目前已獲得了包括微軟（Microsoft）、Meta、網飛（Netflix）、國際發卡組織萬事達（Mastercard）與虛幣交易平台FTX等企業相挺，願意在防治假新聞、駭客惡意攻擊與阻止俄羅斯資金外逃上提出協助。

仍在戰亂中的烏克蘭，至少網上不再是孤軍。

台灣一向自豪是數位大國，在全球各種網路科技評比常名列前茅。不過，國內這些適用於承平時期的數位建設，是否能承受當台海情勢緊張，針對網上而來的各類攻擊？烏克蘭因應數位戰爭的經驗，值得台灣探索與學習。

（本文出自2022.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦