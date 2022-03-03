中國早知俄入侵計畫？ 北京：抹黑

《紐約時報》週四 (3月3日)引述西方官員說法報導，一份西方情報報告顯示，中國官員在某種程度上早就知道俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的戰爭計劃或意圖。

拜登政府高級官員和一名歐洲官員稱，這份西方情報透露，中國高級官員在2月初就告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

根據紐時，該報告表明，在上週俄羅斯入侵開始之前，中國高級官員對俄羅斯的戰爭計劃或意圖有一定程度的直接了解。

報導提到，關於中國和俄羅斯官員之間交流情報為機密性質，由一個西方情報機構收集的，並被官員認為是可信的。美國和盟國政府的高級官員在討論普丁何時可能攻擊烏克蘭時曾經傳閱。然而，不同的情報部門有不同的解釋，目前還不清楚這些資訊被分享的有多廣泛。

紐時引用一位熟悉情報的官員說，這些情報不一定代表有關談話是發生在中國國家主席習近平先生和普丁這個層級。

報導說其他了解情報的官員拒絕透露更多細節。由於情報的敏感性，這些官員在談到該報告時不願透露姓名。

報導也引用中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇的回應，表示「這些說法是沒有任何依據的猜測，目的是為了推卸責任和抹黑中國。」

時機巧合

北京冬奧的閉幕式在2月20日舉行了奧運會的閉幕式，21日，俄羅斯就宣布承認親俄武裝分子在烏克蘭東部成立的頓內次克和盧干斯克人民為「獨立國家」。晚間，俄羅官媒還播放了普丁和國家安全委員會的會議內容以及他的憤怒談話。普丁說「烏克蘭是俄羅斯神聖不可分割的一部分」。

22日與俄羅斯宣布這兩個政權建交。隨後普丁就以派遣「維和部隊」的名義將俄軍送入頓巴斯地區。到了2月24日，俄羅斯軍隊就開始全面入侵烏克蘭，包括使用彈道導彈、大砲和坦克對城市進行攻擊。

根據紐時，美國和歐洲官員表示，他們很難相信普京的入侵會等到北京冬奧運會結束後才開始完全是巧合。報導也說，2008年8月，俄羅斯在北京夏季奧運會期間入侵格魯吉亞，在當時就讓一些中國官員感到不安。

紐時也提到，俄羅斯在今冬將軍事單位從其與中國和東部其他地區的邊境轉移到烏克蘭附近和白俄羅斯，為入侵做準備。這些調動表明俄羅斯和中國官員之間存在著高度的信任。

北京至俄羅斯入侵烏克蘭以來仍拒絕使用「侵略」二字表述俄羅斯軍事行動，且也未發出譴責。但中烏兩國外長通話後，北京表示烏方希望中國在停戰上扮演相關角色。

(紐約時報等)

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