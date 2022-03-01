菜鳥連哪個單位還記不清 俄軍戰俘喊被騙來打仗「把我們當砲灰！」

俄烏戰爭延燒已有段時日，隨著烏克蘭頑強的抵抗，網路上漸漸流傳許多俄軍俘虜投降的照片或影片。自由歐洲電台／自由電台28日上傳一則短影片，內容是烏克蘭士兵捕獲4位士兵，將其雙手反綁在背後，並質問他們的身份及出戰原因，卻得到他們也是被俄羅斯政府欺騙的答案。

在1分半左右的影片裡，4位臉部被打馬賽克的俄羅斯戰俘輪番說出自己的姓名、所屬單位及出征原因，他們均指出原以為是日常的演習訓練，不知道真的要跨越國界入侵，「原本他們說這是一項演習訓練行動，等我們被送到前線時，才發現事實」、「長官說：『現在是戰爭時刻，如不聽令，你將會是祖國人民的敵人，甚至可以槍斃你。』」戰俘中甚至有兩個星期前到部隊、連自身軍事單位號碼尚未熟記的軍人。

戰俘們對於現況，直呼被政府利用，「同袍們知情後士氣低落，沒人想與烏克蘭打仗」、「我們只是被欺騙和拋棄」、「他們把我們當砲灰般使用」，更無奈表示其實他們也不想開戰，「至少我們單位的同袍沒有人想發動戰爭，他們只想回家，只想要和平。」雖然影片目前已在Youtube累積800萬次點閱率，但內容未經證實，且拍攝日期不明。

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