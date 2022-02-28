烏俄談判登場 白俄羅斯外長稱談判「完全安全」

（德國之聲中文網）烏克蘭總統辦公室表示，談判的目的是立即停火和撤出俄羅斯軍隊，而克里姆林宮則拒絕就莫斯科的談判目標發表評論。俄羅斯獨立媒體《國際文傳電訊社》周一（2月28日）報導，俄羅斯軍隊佔領了烏克蘭東南部的兩個小城市和一個核電站周邊地區，但在其他地方遇到了激烈的抵抗，導致俄羅斯的推進比預期的要慢。

俄羅斯核武處於「加強戰鬥狀態」

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於周日下令「核威懾力量進入特殊戰備狀態」之後，俄羅斯國防部周一表示，該國核導彈部隊以及北方和太平洋艦隊已處於加強戰鬥狀態。俄羅斯稱其在烏克蘭是執行「特別行動」，俄方聲稱目的不是為了佔領領土，而是為了摧毀烏克蘭的軍事能力，並抓捕其認為危險的民族主義者。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一表示，自上周四以來，烏克蘭至少有102名平民喪命，另有304人受傷，但實際數字恐怕會高得多。而根據聯合國難民署的數據，為躲避戰火超過50萬烏克蘭人逃往鄰近國家。

烏克蘭政府稱，周一在首都基輔和東部主要城市哈爾科夫都聽到了爆炸聲，但他們認為俄羅斯地面部隊已經打消了佔領主要城市中心的企圖。俄羅斯國防部則表示，其部隊已經佔領了烏克蘭東南部扎波羅熱地區的別爾江斯克和埃涅爾戈達爾，以及扎波羅熱核電站周圍地區，據稱該工廠的運作正常。不過，烏克蘭方面否認該核電站落入俄羅斯手中。

可以感到「完全安全」

本次談判在俄羅斯的盟友 ── 白俄羅斯的邊境舉行，白俄羅斯在上周日的全民公投通過了一部新憲法，同意放棄無核地位，也同意俄羅斯在該國永久駐軍。在本次侵略行動中，這個前蘇聯共和國已經成了俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的跳板。

白俄羅斯外交部推特援引外交部長馬凱（Vladimir Makei）在會議中的致詞稱：「親愛的朋友們，白俄羅斯總統要求我歡迎你們，並且盡可能協助你們的工作。正如與澤連斯基總統和普京總統商定的那樣，你們可以感到完全安全。」

國際提供援助、對俄制裁

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一在推特上寫道，北約成員國正在向烏克蘭提供防空導彈、反坦克武器和人道救援。

除了物資和武器援助之外，歐美國家也從其他方面應對俄羅斯此次入侵行動，制裁切斷了莫斯科主要金融機構與西方市場的聯繫，包括阻止一些俄羅斯銀行進入SWIFT國際支付系統，使俄羅斯的盧布對美元匯率在周一下跌30%。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，禁止俄羅斯所有註冊及管控的飛機降落、起飛或飛越歐盟領土，這使得俄羅斯航空公司必須取消所有飛往歐洲目的地的航班。

大型企業們也採取了行動，俄羅斯最大的外國投資者BP英國石油公司表示，它將放棄在俄羅斯石油公司的股份，代價高達250億美元。谷歌也表示，在與地區機關等單位協商後，考量到烏克蘭當地社區安全，已在全球停止Google Maps關於烏克蘭交通、商店、餐廳等繁忙地點的即時訊息。

（綜合報導）

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