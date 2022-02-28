烏克蘭積極武裝平民 傳監獄將「開門」釋放囚犯參戰

烏俄戰事踏入第五天，外界都在觀看下午5時的會談會否為緩和局勢。烏克蘭戰火處處，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告稱未來24小時「至關重要」。另外，烏克蘭為增加兵力，該國檢察官稱有大批曾是軍人的囚犯獲釋，走上戰場。

隨着俄羅斯軍隊接近其首都基輔，烏克蘭政府正在積極武裝平民。媒體報導稱27日在基輔郊區又再爆發戰鬥。

根據今日俄羅斯（RT）稱，烏檢察官Andriy Sinyuk在2月27日接受媒體訪問時稱，該國目前正在釋放有軍事背景的囚犯，讓他們參與對抗俄軍的「特別行動」。

Andriy Sinyuk稱：「這是一個由最高層做出決定的複雜問題。」

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文章授權轉載自《香港01》

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