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法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

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攻不下烏克蘭震怒？鄭立：普亭是專家 俄軍主力還未出來

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯總統普亭。 法新社
俄羅斯總統普亭。 法新社

烏克蘭陷入戰火，昨（27）日第二大城哈爾科夫一番激戰後「清空」俄羅斯軍方，振奮不少網友讚嘆烏軍防守力極強。不過，香港漫畫家、政治評論家鄭立潑冷水直言「不要太樂觀，俄軍的主力應該還未出來」。

鄭立昨晚於臉書發文分析，俄羅斯的戰略目標尚不清楚，「這些充員兵可能只是試探的炮灰，從都是搞不清楚情況的少年兵，就知道這不是認真的」，他認為俄軍裝備妥善率低又老舊，加上補給不足，明顯不是主力，而是偵查兵，用來翻開烏克蘭底牌的炮灰，為了試探出敵方的反抗能力與部署。

普亭預估四天滅烏」一說，鄭立認為這只是演戲，因為普亭是蘇聯時代的KGB（特務），不是袁國勇，他不可能那麼天真。鄭立更評論，俄方會議紀錄外流，應該只是一份欺敵的劇本，「俄羅斯內部軍事會議保密度低成那樣？開玩笑」。

鄭立表示，被摸到牌面的烏克蘭危險才剛開始，大家別太歡樂，並推測俄羅斯會有第二波比之前強很多的攻勢，「別忘了KGB是世界手屈一指的情報機關，普亭一定也是情報戰與欺敵的專家，刻意示弱並不奇怪」。

PTT網友則半信半疑「冷兵器時代的消耗戰確實常有用老弱殘兵誘敵深入的戰術，普皇也是在藏招嗎？」，其他人紛紛表示，「看番號的話已經都是野戰主力了，頂多說不敢亂炮轟而已」、「普亭原本是要傀儡政權，不是廢墟」、「除了核彈還有啥能藏」、「以布丁（指普亭）陰險至極的過往，真的不能有任何樂觀的本錢」。

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