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俄軍轟炸烏克蘭機場 世界最大運輸機「Mriya」被毀
烏克蘭多個機場被俄羅斯轟炸，其中包括位於基輔的安托諾夫國際機場（Antonov International Airport），據烏克蘭官方Twitter指，當時停泊其中、世界最大且是唯一一架的An-225運輸機「Mriya 」已被炸毀。
「Mriya 」在烏克蘭語解作夢想，作為烏克蘭航空能力的象徵，此機是前蘇聯產物，於1988年首飛，至今已30年機齡，是全世界承載重量最大的運輸機與飛機，每次可運送160噸重的貨物，機長84公尺、翼展達88.4公尺；全球最大民航客機空中巴士A380，其翼展也只有79.75公尺。在最大載重下，AN225需3,500公尺的起飛距離，故並非很多機場可以承受到。其實AN225原本有兩架，但第二架製造尚未完成，已因蘇聯解體而胎死腹中。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）早前表示，Mriya可能已經被俄羅斯摧毀，「但他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主的歐洲國家的夢想，我們將獲勝！
The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022
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文章授權轉載自《香港01》
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