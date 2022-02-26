俄方爆料 烏克蘭總統澤倫斯基已離開首都基輔

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）2月26日在社交平台表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日已離開烏克蘭首都基輔，他從烏克蘭首都發出的所有呼籲，都是提前拍攝。澤倫斯基最新一段影片上載於4小時前。他暫未回應沃洛金的言論。

沃洛金稱，這一訊息他是從一個試圖在基輔與澤倫斯基見面的最高拉達（烏克蘭最高議會）議員處得知。

澤倫斯基在俄軍開進烏克蘭後不時發布影片，展示自己和高級官員都在首都，對外確保他和他的軍隊都不會逃走。

澤倫斯基4小時前上傳過影片，影片背景是名勝克米拉米屋（House with Chimaeras）。他在片中回應網上流傳的虛假訊息並堅稱不會下台。那些消息聲稱他呼籲居民放下武器。

他已拒絕美國協助他疏散離開的要求。他說：「我需要彈藥，而不是搭便車 。」

澤連斯基回應網上流言時，重申他不會退縮：「烏克蘭人，現在我們注意到的是，有很多虛假訊息流傳着，據稱是我呼籲武裝部隊放下武器，並談論撤離。讓我們把事情弄清楚。我們在這裏，我們不會放下任何武器，我們將保衛我們的國家。」

他補充說：「這是因為我們的武器是我們的真理，我們的真理在於這是我們的土地，這是我們的國家，我們的孩子，我們將捍衛這一切。所以這就是我想要的告訴你。榮耀歸於烏克蘭！」

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