DW事實核查：俄羅斯攻打烏克蘭的理由可信嗎？

俄羅斯軍隊已經對烏克蘭發動了全面入侵。在俄軍進攻前不久，俄羅斯總統普亭在一次電視講話中闡述了襲擊的原因--在他看來，這是一種自衛行為。德國之聲仔細審視了他所提到的主要理由。

北約部隊是否正在向俄羅斯的邊境推進？

普亭提到「北約集團向東擴張，其軍事基礎設施正在向俄羅斯邊境推進」的問題。他指出，「北約不斷擴張。其戰爭機器正在行動，我重復，它正在逼近我們的邊境」。

DW事實檢查：誤導

這一說法的正確之處在於：自蘇聯解體以來，已有14個東歐國家加入北約。其中四個國家與俄羅斯接壤。烏克蘭也於2008年看到加入北約的前景，但具體計劃卻一直被擱置。正如德國總理肖爾茨2月中旬訪問莫斯科時強調的那樣，在可預見的未來，烏克蘭加入北約並不在議程之上。

北約也確實在其東歐成員國做了後勤准備，還為快速增援部隊准備了機場。然而，事實是，北約是在2014年之後這樣做的，以回應俄羅斯違反國際法吞並克裡米亞的行為。

北約繼續尊重1997年的北約-俄羅斯基本協議，該協議規定北約不在新成員國的領土上長期駐扎大量作戰部隊。為了應對東西方關系的惡化，北約於2016年開始在波羅的海國家和波蘭部署了四個營級戰鬥群。然而，這些總兵力為5000人的戰鬥群根本無法對俄羅斯構成現實的威脅。據外界估計，俄羅斯目前擁有85萬現役士兵。

在北約框架之外，個別北約成員國也會進行雙邊合作。莫斯科一直對美國在歐洲部署「宙斯盾」陸基導彈防御系統表示擔憂。羅馬尼亞已經啟動了這一反導系統；波蘭也即將投入使用。該系統最初是為軍艦而研發的。而且，「宙斯盾」還可以發射在短時間內能觸及俄羅斯的巡航導彈，前聯邦國防軍上校裡希特（Wolfgang Richter）在接受德國之聲采訪時如是介紹。

然而，目前在柏林科學與政治基金會（SWP）就職的裡希特認為，這不是一個無法解決的問題：「可以通過具體的驗證來解決」。 換句話說，可以讓俄羅斯有機會檢驗「宙斯盾」陸基導彈防御系統裡是否有等待發射的巡航導彈。但莫斯科拒絕了就軍備檢驗進行對話的提議，裡希特說：「相反，莫斯科選擇了戰爭，破壞了通過談判解決問題的前景。」

俄羅斯的攻擊是否屬於《聯合國憲章》規定的防御行為？

普亭說：「除了今天不得不采取的措施，我們根本沒有其他辦法來保衛俄羅斯和我們的人民」，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國已向俄羅斯求助。在這種情況下，根據《聯合國憲章》第七條第五十一款（......），我決定進行一次特別軍事行動。

DW事實檢查：錯

俄羅斯必須針對烏克蘭進行「防衛」不是事實，普京更不能就此引用《聯合國憲章》。這一說法只是普亭對烏克蘭的一系列指責中的一項，其它指責還包括「烏克蘭進行了進攻型軍事行動」，「烏克蘭准備向俄羅斯開戰」。在俄羅斯承認烏克蘭東部由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家後，這兩個地區的領導人請求俄方幫助，普京向烏東兩地派出--用他的話說--「維和人員」。然而，事實上，這是俄方自2014年開始的逐步佔領的延續。俄羅斯迄今未能提供任何證據證明烏克蘭攻擊了俄羅斯，也沒有任何相關的獨立信息。在紛爭不斷的烏克蘭東部分離主義地區也出現了「假旗行動」，即偽造的攻擊，有博客專門揭露了這些行為（注意：博文中有令人不適的圖片）。

「行使自衛權的前提是對方發起攻擊，而在烏克蘭事件中，我們完全看不到這一點」，德國國際和安全事務研究所的研究員菲霍普（Pia Fuhrhop）向德國之聲表示。她稱普京的辯解是「陰險的」。相反，烏克蘭在最近幾周竭盡全力，不給俄羅斯任何借口來行使這種自衛權。

歐洲安全與合作組織（OSCE）多年來一直派駐特別監察團在當地觀察烏克蘭衝突，該組織也明確反駁了普亭的說法，即俄羅斯的入侵屬於《聯合國憲章》第51條的範疇。擔任歐安組織輪值主席的波蘭外交部長拉烏(Zbigniew Rau)譴責俄羅斯的入侵「徹底違反了《聯合國憲章》」，他還表示，普亭用第51條為攻擊行為辯護是「既可悲又可恥的」。

聯合國秘書長古特雷斯也向媒體表示：「這場戰爭毫無意義。它違反了《聯合國憲章》的原則」。《聯合國憲章》第51條保證聯合國會員國在受到武裝襲擊時有權進行「單獨或集體自衛」。日內瓦國際和發展問題研究院的國際法教授科恩（Marcelo Kohen）認為，俄羅斯的情況並非如此。普亭的論證毫無根據，有幾個原因，科恩向德國之聲解釋道：首先，這兩個分離出來的地區不是國際法意義上的國家；其次，在入侵之前，烏克蘭並沒有對這兩塊地區採取「暴力」行動；第三，對烏克蘭各地的軍事設施大規模使用武力是沒有必要的，也是不成比例的。

在沒有任何證據表明烏克蘭進行了武裝攻擊的情況下，俄羅斯的行動實際上仍然是一場跟第51條毫無關系的侵略戰爭。

烏克蘭是否發生了「種族滅絕」？

普亭稱：所謂「特別軍事行動」的目的是「保護八年來遭受虐待和種族滅絕的人民」。

DW事實檢查：錯

1948年通過的《聯合國種族滅絕公約》將種族滅絕定義為「蓄意全部或部分摧毀一個國家、民族、種族或宗教團體的行為」。盡管自2014年以來，國際觀察員對衝突中的所有平民傷亡都進行了詳細的記錄，但並沒有關於烏克蘭境內出現有針對性的大規模殺害平民的報告。自2014年以來，歐安組織監察團一直在烏克蘭東部的「接觸線」兩側展開工作，相關工作也獲得了俄方的同意，該監察團的定期報告並沒有提供任何關於系統性謀殺平民的證據。據觀察員稱，衝突中的平民傷亡是由於戰鬥或其後果造成的。根據聯合國人權事務高級專員辦事處的數據，共有約3000名平民在烏克蘭東部的戰區死亡。

歐安組織監察團在其每日報告中記錄了所有死亡和受傷人員。大多數被殺的平民是在2014年至2015年衝突的第一階段被殺。自2016年以來，受害者的數量穩步下降。該監察團於2020年公布了最近一次總結報告，報告指出，在2017年1月1日至2020年9月中旬期間，有161名平民死亡---戰鬥雙方的傷亡人數相近。絕大多數的死亡原因是炮火的攻擊，其次是地雷和彈藥爆炸。「地雷、未爆彈藥和其他爆炸物造成了大部分的傷亡--81人死亡，231人受傷。平民在不同的情況下被殺或受傷，包括在田間勞作、捕魚或外出散步時」，歐安組織監察團在2020年9月的報告如是寫道。沒有來自獨立來源--包括歐安組織和聯合國--的證據證明任何所謂的"種族滅絕"。因此，德國國際和安全事務研究所的菲霍普稱普京的種族滅絕指控「毫無根據」。她認為，俄羅斯總統完全不在乎事實。菲霍普分析道：「在俄羅斯今天的專制制度下，批評性媒體無法核實這一點。因此，他只需要沒有事實基礎的戰爭理由」。

烏克蘭是否需要被「去納粹化」？

普亭稱：為了停止所謂的虐待和「種族滅絕」，俄羅斯必須「尋求使烏克蘭去軍事化和去納粹化」。

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普亭的這一表述是他一段時間以來一直在重復的宣傳性話語，但也是毫無依據。普亭對他的烏克蘭計劃使用了一個歷史術語，即去納粹化，它指的是第二次世界大戰後盟軍戰勝國對納粹德國實施的政策。他們想讓德國擺脫納粹主義的影響，並將原納粹官員撤職。然而，把這個詞用在烏克蘭是錯誤的，烏姆蘭德（Andreas Umland） 告訴德國之聲：「這種關於烏克蘭的納粹主義的表述是完全不合適的。」烏姆蘭德是斯德哥爾摩東歐研究中心（SCEEUS）的一名分析師。「烏克蘭總統是一個講俄語的猶太人，他在上一次總統選舉中以巨大的優勢戰勝了一個非猶太人的烏克蘭候選人。」

烏姆蘭德說，雖然烏克蘭有極右團體，但與許多歐洲國家相比，他們相對較弱。他補充道：「在2019年的歐洲議會選舉中，我們有一個由所有極右翼政黨組成的統一戰線，該一戰線當時得到了2.15%的支持。」

「一種陰險的影射」，施密特（ Ulrich Schmid）如此評價普京關於必須使烏克蘭「去納粹化」的說法。施密德是瑞士聖加侖大學的俄羅斯文化和社會學教授，主要研究東歐的民族主義。在2013至2014年烏克蘭舉行的獨立廣場抗議活動中，有個別極右翼團體。但如今他們已無足輕重，施密特告訴德國之聲：「他們還在，但在俄羅斯境內，至少也有和烏克蘭一樣多的極右翼團體。」

在烏克蘭東部與分裂分子作戰的烏克蘭右翼作戰部隊，如亞速（Asow）營曾一度受到批評。烏姆蘭德說，這一個由極右翼團體建立的組織，但在2014年秋天，它被並入內政部的部隊，即國民衛隊。此後，運動和組織發生了分離，它仍然使用相應的符號，但已不能再被歸類為極右主義。烏姆蘭德說，在軍事人員的培訓過程中，不時還會發現極右士兵，但是：「都會得到相應的處理。」

總而言之，就像在許多其他國家一樣，烏克蘭也有一些較小的極右團體。然而，據專家估計，他們在社會中僅扮演次要角色。因此，並沒有理由進行「去納粹化」。

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