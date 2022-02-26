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驚悚影片曝光 俄軍飛彈直擊基輔民宅炸出大洞

聯合新聞網 / 綜合報導
鄰近基輔第二大機場的一棟民宅，遭俄軍飛彈炸出漆黑大洞。 圖／擷自烏克蘭外長推特
鄰近基輔第二大機場的一棟民宅，遭俄軍飛彈炸出漆黑大洞。 圖／擷自烏克蘭外長推特

俄烏戰爭邁入第三天，根據BBC報導，25日晚間烏克蘭首都基輔遭到俄羅斯軍隊飛彈攻擊，甚至有民眾目擊俄國戰車開在基輔街上，但目前基輔仍處於政府控制之下、尚未淪陷。雙方激戰一夜後，基輔街道滿目瘡痍，甚至有飛彈直擊住宅大樓的影片流出。

根據「CNN」報導，這棟建築物鄰近基輔第二大機場，估計有多棟公寓外牆遭炸毀，目前尚不明瞭為何該棟建築物遭俄軍飛彈攻擊。

基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）表示，救難人員已經到達現場，但目前尚未釐清傷亡人數。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特PO出遭飛彈攻擊的建物外觀，他表示即使整晚遭遇俄軍飛彈與地面部隊襲擊，基輔仍舊挺了過來，他還呼籲全球共同實施經濟制裁，共同抵制俄羅斯的暴行。

烏克蘭 俄羅斯 基輔 飛彈

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