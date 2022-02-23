烏克蘭危機升級 中國大陸陷入兩難境地？

在俄羅斯就烏克蘭問題採取最新步驟後，中國並沒有做出明確表態，這其實也是意料之中的事情。同以往一樣，中國還是老生常談般地呼籲各方以外交途徑解決爭端，避免軍事衝突升級等等。

中國外交部發言人汪文斌表示：「中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。」

俄烏局勢穩定符合中方利益

俄羅斯方面的做法令中國領導層感到為難。烏克蘭是中國「一帶一路」項目中的重要伙伴。中國國有企業在烏克蘭有大量投資，涉及能源及農業領域。中國還是烏克蘭的重要貿易伙伴，烏克蘭每年向中國出口大量以玉米為主的農糧產品。該地區一旦陷入戰火，將會導致供應鏈中斷以及價格上漲。

制裁也會間接對中國產生負面影響

除此之外，美國及歐盟對俄羅斯採取的制裁措施，也會間接對中國產生負面影響。原料價格上升會使本已受到疫情衝擊的中國經濟發展進一步趨緩。畢竟俄羅斯是世界上最大的原油和天然氣出口國，而中國則嚴重依賴能源進口。

中國外交部發言人華春瑩2月23日表示反對制裁的做法，「希望有關方面能夠認真思考，還是應該努力去通過對話和協商來解決問題。」她說：「美國等一些國家的單邊非法制裁已經給相關國家的經濟和民生造成了嚴重的困難，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。」

面對來自美國及其他民主國家與日俱增的壓力，過去一段時間來，中俄兩國的關係變得越來越密切。今年二月初的北京冬奧會期間，中國黨和國家領導人習近平在北京會晤了來訪的俄羅斯總統普亭。當時中國官方媒體對兩國領導人的會晤進行了高調的報導。

中俄兩國領導人還同其他一些專制政權領導人一道，共同出席了北京冬奧會的開幕式。

雅克波夫斯基(Jakub Jakóbowski)認為，普習會極具象徵意義。雅克波夫斯基是受政府資助的波蘭東亞研究所的中國問題專家。他表示，中俄兩國之間長期以來一直存在著共同的戰略利益，但在最高領導層面表現出「非正式盟友」的關係則是以前不曾有過的。

中國反對北約東擴

雅克波夫斯基認為：「中國現在開始公開支持普亭的所謂安全訴求。去年12月以來，中華人民共和國已經多次表達了對俄方安全訴求的理解。此外，中國也反對北約的東擴進程。其內在聯繫相當明了，俄羅斯正在進行數十年來最大力度的政治嘗試，希望改變歐洲的安全架構。」

雅克波夫斯基認為，現在的局勢同八年前俄羅斯吞並克裡米亞半島有很多類似之處。他表示當時中方對俄羅斯的做法表現出了默許的態度。「中國雖然沒有正式對這一吞並行為表示贊賞或認可。但同中方接觸時你會經常聽到這樣的說法，克裡米亞半島本來以前就是俄羅斯的地盤，現在由於美國和歐盟煽動民主革命，所以引發了戰爭。」

雅克波夫斯基表示：「當時同今天的區別在於，現在中國領導層也持這樣的看法，而且時間段也很特殊，俄羅斯同西方展開了對抗，急需獲得外交支持。」

但中國的處境也很尷尬：如果中國政府完全站在俄羅斯一方，並公開支持對烏克蘭開戰，那就需要承擔中國同美國及歐盟的關係進一步惡化的後果。中國盡管同美國和歐盟的爭執不斷，但雙方的貿易額卻是中俄貿易無法相比的。

多年來，中國一直在嘗試擺脫對外國的技術依賴。但在高科技領域，中國仍舊離不開來自美國等國的尖端技術，比如智能手機、製藥、晶片以及航空等領域。

中國會持觀望態度

有鑑於此，觀察家們普遍認為，中國會在表面上繼續表現出聯同俄羅斯共同抗衡美國、反對北約東擴、反對顏色革命的姿態，也不會直接支持對烏克蘭的軍事進攻。但另一方面，北京對俄羅斯所作所為進行公開譴責的可能性也微乎其微。

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