俄烏衝突是否擴大？學者：4月見真章

「等天氣好轉時，就能判定俄羅斯是否會擴大戰端！」國安院學者蘇紫雲針對俄烏情勢受訪時如此說，4月天氣好轉，環境上對俄軍戰車行駛有利，在這之前俄羅斯仍會以外交手段與西方周旋。台大政治系副教授陳世民則研判，若美國身陷烏克蘭戰端，將很難顧及印太，台灣必須高度警戒。

烏克蘭戰爭危機21日急遽升高，俄羅斯總統普丁宣布正式承認烏克蘭東部的「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，並下令俄羅斯軍隊進駐「維和」，此舉形同強行割裂烏克蘭領土，嚴重侵犯其主權，全世界高度關注美國與其歐洲盟邦如何因應。

天氣影響戰局走向

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲分析表示，俄羅斯承認2個烏東共和國獨立，與中日戰爭期間日本承認偽滿州國相似。他認為這會對聯合國造成考驗，因為過去日本承認偽滿州國就導致當時的國際聯盟失去作用，而美國總統前川普也曾質疑聯合國遭到中國、俄國綁架。

另外，他認為西方對於俄羅斯的經濟制裁將會對該國有巨大影響，尤其美國打算將俄羅斯排除在世界金融體系之外。至於俄軍是否會擴大行動，他認為觀察時間點在4月，因為烏克蘭到那時天氣好轉，土地利於俄軍機動化部隊行軍，若俄羅斯在之前的外交談判沒有獲得他想要的成果，戰爭就有無限擴大的可能。

美國行為受關注

他預測，若俄羅斯在4月底前入侵，就容易陷入消耗戰的陷阱，且坦克也容易遭烏克蘭從北約獲得的反坦克飛彈攻擊。陳世民則認為，目前不確定性太多，加上烏東共和國的部分領土仍由烏克蘭軍隊掌控，若俄羅斯要讓共和國「完整獨立」，與烏克蘭政府軍發生衝突，戰爭有機會擴大。

「要觀察俄羅斯對於2個共和國以外的烏克蘭領土是否有併吞的意圖。」陳世民說，俄羅斯會藉由駐守在2個共和國的軍隊持續向西方施壓，而美國的4表現就會是重點，因為美國總統拜登從去年將美軍撤離阿富汗後，就給外界「不輕易動武」的印象，讓美國前聯合國大使海莉痛批，美國無法給盟友安全承諾。

台灣需謹慎因應

陳世民直言，中國也會高度關注美國處理烏克蘭的作為，若美國往烏克蘭派兵，被迫捲入烏克蘭衝突的話，恐無法分神因應印太局勢。「這對於中國來說，恐怕是前所未有、對台動武的最佳時機。」他擔心中共武力犯台的機率，會隨著美國參與烏克蘭戰爭的程度漸增而提高，「台灣必須要高度關注俄烏局勢。」

因應俄烏衝突，總統府也發出4大聲明，包括「譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端」、「持續強化對臺海軍事動態因應整備，確保國家安全」、「全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣」、「持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定」。

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