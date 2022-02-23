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外媒：對俄羅斯的芯片制裁 可能會利好中國

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俄羅斯總統普亭。路透
俄羅斯總統普亭。路透

集微網消息，據外媒eeNews報導，在俄羅斯承認烏克蘭東部的兩個分離共和國後，半導體和信息技術可能成為對俄羅斯實施的一系列制裁的一部分。

美國、英國和歐盟的制裁可能集中在金融交易和能源供應上，但有關人士表示，這是可能出台的一長串制裁措施中的第一部分。

總體而言，信息技術，尤其是半導體，可能會受到長期制裁。

然而，俄羅斯自身在能源資源以及先進製造業所用金屬的開採和供應方面的強勢地位，以及中國在半導體領域的已有地位，可能會限制任何制裁方案在這方面的影響。

事實上，如果西方公司不向俄羅斯供應半導體，快速發展的中國半導體產業可能會通過向俄羅斯供應半導體而受益。

中國可以製造和供應俄羅斯的大部分模擬、混合信號和功率模塊，以及滿足俄在工業、通信、汽車和軍事方面所需的微控制器需求。

半導體業務的全球化性質可能意味著制裁造成的任何中斷都可能在全球範圍內產生連鎖反應，供應鏈將面臨新的壓力。

烏克蘭 俄羅斯
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