烏克蘭總統考慮與俄羅斯斷交 莫斯科稱不想與基輔斷絕關係

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月22日稱，基輔方面正在研究同俄羅斯斷絕外交關係的可能性。不過他表示，相信烏克蘭不會與俄羅斯爆發戰爭，事態也不會劇烈升級。

據俄羅斯衛星通訊社2月22日報道，俄羅斯外交部副部長魯堅科（Andrey Rudenko）評論烏克蘭總統澤倫斯基的講話時稱，俄羅斯不想與烏克蘭斷絕外交關係，這不是莫斯科的選擇。

澤倫斯基2月22日表示，基輔方面正在研究同俄羅斯斷絕外交關係的可能性。

澤連斯基稱，俄羅斯承認烏克蘭東部地區兩「共和國」後，對俄製裁應包括徹底中斷「北溪二號」天然氣管道項目。不過澤倫斯基表示，相信烏克蘭不會與俄羅斯爆發戰爭，事態也不會劇烈升級。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當地時間2月21日晚間簽署命令，承認烏克蘭東部民間武裝自稱的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。

據此前報道，烏克蘭常駐聯合國代表基斯利察在被問及「基輔是否有與莫斯科斷絕外交關係的計劃」時回答稱：「為什麼？為了感情用事和取得戲劇效果嗎？我們不是在看戲。」 他補充稱，「這是我國政府應該解決的事情。我方將做出非常理智的決定。」

延伸閱讀：

俄烏若開戰Fed或押後加息? 通脹高企美國騎虎難下

5國駐華大使館微博發聲 烏克蘭聲明一度衝上熱搜榜首

文章授權轉載自《香港01》