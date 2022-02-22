烏克蘭局勢突變 中國輿論怎麼說

普亭周一（2月21日）簽署文件，承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克為「獨立國家」，隨後宣布將派遣軍隊到這兩處進行「維和」行動。歐美國家紛紛譴責俄羅斯這一舉動侵犯烏克蘭主權、破壞國際法，美國和歐盟還宣布了初步制裁措施。

北京呼籲克制、對話

當天晚間，聯合國安理會就烏克蘭局勢舉行緊急會議。中國常駐聯合國代表張軍發言稱中方高度關注烏克蘭局勢的最新發展，並呼籲各方保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

22日，美國國務卿布林肯同中國外長王毅通電話。中國外交部的新聞發布稱，王毅在通話中稱烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

他強調，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。王毅說，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中方將「繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸」。

王毅上周末以視頻方式出席慕尼黑安全會議時，曾表示中方一貫秉持的原則立場是，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，「對烏克蘭也不例外」。這被一些媒體解讀為中國試圖同莫斯科拉開一定距離。但王毅同時也批評西方國家「應該思考一下，北約繼續東擴是否可以帶來更多安全」。

中國官媒尚未對烏克蘭最新局勢直接發表評論。但在迄今的新聞報道中，明顯采用俄羅斯方面的立場和論據，認為烏克蘭危機的責任在美國和北約。《環球時報》2月18日刊登北京外交學院副院長王帆的評論稱，「烏克蘭危機是美國刻意制造出來的。烏克蘭危機本身就是美國的另一個籌碼」。

吃瓜者的擔憂

烏克蘭勢態在中國網絡上引起熱烈的討論。有人興奮，稱贊俄羅斯「戰鬥民族果然不認慫」；「普京真是一個有擔當的男子漢，敢於將烏克蘭危機的俄羅斯一方的責任扛起來。」有人提問「普京的終極目標是拿下整個烏克蘭？」

環球時報的微博發文關注普京周一發表長篇電視講話中的一處表述，即「烏克蘭是俄羅斯歷史、文化和精神空間的固有組成部分」，「烏克蘭從未擁有過自己真正的國家地位」。得到包括中國人民大學國際關系學者金燦榮在內的一些知名人士的轉發。

很多人自然聯想到了台灣。在#如何看待烏克蘭超5萬民眾入境俄羅斯的標簽下面，有留言建議中國「也可參照這個辦法，直接發給台灣居民身份證」。

環球時報前主編胡錫進發帖寫道：「中國微博儼然成了國際道德法庭：俄羅斯擺來龍去脈，烏克蘭喊冤，美國英國法國拉偏架，中國網民七嘴八舌，挺誰的都有。世界盛行向親不向理，今後要講理，學中文。」

也有用戶對中國網絡上對這一話題的吃瓜態度表示不屑：「小國的命運是很可悲的，在重大國際事件面前毫無還手之力，只能任由擺動。尤其是那些夾在大國之間的小國。今天有人關心5,000萬烏克蘭人在想什麼嗎？他們的物資夠不夠？他們的生活狀態怎麼樣。大家只關心普京說什麼，美國說什麼，中國說什麼。」

官方背景的聲音中，也有突出憂慮的。外交學院副院長王帆的評論中寫道：「烏克蘭危機具有連鎖反應，牽一發動全身，很可能帶來歐亞大陸地緣政治亂局和變局，有可能形成新的全球力量組合，同時在疫情仍在肆虐的背景下帶給歐洲經濟及至世界經濟雪上加霜的後果。」

（綜合報導）

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