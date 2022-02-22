贏了面子，輸了裡子？經濟學人：不論有無入侵烏克蘭 普亭都輸了

摘要 1. 普亭發動俄烏危機，讓俄國在全球地緣政治的影響力水漲船高，為國際局勢帶來巨變。但《經濟學人》卻認為，不管俄軍最終有無入侵烏克蘭，普亭反讓自己陷入了困境。 2. 沈睡的強敵因此甦醒，原本北約被批為「腦死」，反而找到機會協力抗俄，如瑞士、芬蘭等未加入北約的歐洲國家也站出來發聲。烏克蘭聲勢也因此大增，足以改寫全球地緣政治板塊。 3. 俄羅斯若真開打，短期內需面對嚴峻經濟制裁，長期則受到封閉經濟與獨裁鎮壓的傷害。就算現在撤軍，也難保不會有下次衝突發生，未來這一切，恐怕只會不斷重複上演。

俄羅斯影響力創史上新高！俄烏危機還沒落幕，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）卻已經在全球撒下不安的種子，大大推升俄國在全球地緣政治的影響力。任何風吹草動，都為緊張局勢增添變數。

觀察家認為，普亭不用發射一顆子彈，就讓自己成為全球焦點，再次證明俄羅斯在國際間的地位舉足輕重，為東歐情勢帶來巨變。

雖然北約（NATO）尚未就停戰讓步，但普亭已讓世界清楚知道，烏克蘭的未來，就是他的家務事；在國內，普亭則不斷凸顯其治國才能，極力擺脫經濟困境，同時鎮壓俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等異議聲浪。

這位俄羅斯狂人看似贏足了面子，然而《經濟學人》認為長期來看，不管俄軍最終有無入侵烏克蘭，普亭的計謀反而已經傷害了俄羅斯的裡子，削弱該國國力。為什麼？

團結西方，促使「腦死」的北約復活

就國內外情勢來看，普亭其實把自己逼到了牆角。

雖然全球目光都集中在普亭身上，卻也刺激到他原本沈睡的對手。以美國總統為首的西方世界，同意要祭出比2014年克里米亞戰爭還嚴重的制裁方案，曾經被法國總統馬克宏批評為「腦死」的北約，終於找到了機會重新團結，協力對抗俄國威脅。

甚至，瑞士、芬蘭等未加入北約的歐洲國家，由於不滿俄羅斯的蠻橫挑釁，因此公開宣布隨時保有加入北約的選擇權。至於德國仰賴北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線，即使立場進退兩難，但不否認來自俄國的天然氣，是德國需要面對的責任。俄國若犯烏，該工程項目恐怕會被強制中斷。

《路透社》報導，面對俄軍疑似在烏東邊境持續集結的狀況，北約持續加強東翼防線，目前在波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞都增派軍隊，並且正在擬定中歐和東南部的新作戰計畫。

在這場衝突中，主角之一的烏克蘭備受威脅，不過也更加確立了該國民心普遍嚮往西方。近年來，總被國際忽略的烏克蘭，現在可以享有西方在外交與軍事上的大力支持，足以改寫全球地緣政治板塊。《經濟學人》認為，就算俄國撤軍，在患難中建立的這份連結，將會繼續存在。這絕對是普亭不樂見的。

「俄國的軍事脅迫反而適得其反，只會促使西方在抵禦歐洲的必要行動上團結一心。這強化了北約聯盟。」英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham house）俄羅斯問題專家吉爾斯（Keir Giles）說。

俄羅斯恐丟經濟前景，逼走菁英分子

對普亭來說，更大的損失來自俄羅斯國內。因為西方可能施加的集體制裁、承受的軍事損失，打擊原本就脆弱的俄國經濟，損害普亭的國內政治地位。

普亭試圖建立堡壘經濟，不只增加國內準備金，同時降低美元資產，減少企業對國外資本的依賴，在晶片、應用程式、數據網絡上，竭力打造自己的技術堆疊（technology stack，指做產品時選擇的開發工具與程式語言）。此外，為了找到出口大宗能源的替代買家，俄國積極與中國交好。

種種行動降低了西方經濟制裁的潛在衝擊，但不代表能就此根除。對歐盟出口占俄羅斯出口總額仍達27％，中國卻僅有約14％。輸往中國的天然氣管線「西伯利亞力量」，預計將在2025年完工，但天然氣流量卻只有輸往歐洲的5分之1。

若俄烏衝突進一步升級，來自關乎金融交易的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）、或對俄國銀行施加的制裁，將切斷該國金融體系；華為式的進口制裁，亦成俄國科技業的惡夢。普亭可以屈服於這種低等國際關係，或向中國伸手求助。但如此一來，無法免於成為中國小老弟的命運，卻非普亭所能忍受。

此外，獨裁聯手，恐怕促使普亭更仰賴「情治幫」（Siloviki，指俄政府由國安和情報背景政客組成的政治利益集團），進而逼走國家梁柱，如科技菁英與自由資本家。結果，將導致經濟停滯與民怨四起，形成抗爭、鎮壓的惡性循環。

換言之，俄羅斯若攻打烏克蘭，短期內需面對嚴峻經濟制裁，長期則受到封閉經濟與獨裁鎮壓的傷害。但，就算普亭現在宣布撤軍，自尊既高又驕傲的他，代表還會有下次衝突，未來這一切，只會不斷重複上演。

《經濟學人》總結，不管如何，可以確定的是，普亭都在自找麻煩，並把自己推入窘境了！

參考來源：The Economist、Reuters、Bloomberg

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