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美國武裝部隊「防禦準備狀態」升至3級 與911襲擊同級

香港01 / 撰文： 許懿安
美國武裝部隊防禦準備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。 美聯社
美國武裝部隊防禦準備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。 美聯社

俄羅斯衛星通訊社2月21日報導，美國武裝部隊防禦準備狀態（Defcon）已達3級，該警報系統共5個級別。

美國武裝部隊防禦準備狀態警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。

美國武裝部隊防禦準備狀態警報系統是一個私營開源情報機構，用於監測軍事準備狀態、恐怖分子以及針對美國的核威脅。1級為最高級別，相當於戰爭狀態或核威脅。歷史上有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴導彈危機、1991年海灣戰爭和2001年的「九一一」襲擊。

近日烏東炮聲頻傳，再加上今日傳出俄烏有可能正面交鋒的消息，令局勢變得更緊張。俄羅斯南部軍區21日稱，俄羅斯軍隊和邊防部隊阻止了一個破壞和偵察小組從烏克蘭越過俄羅斯邊境。

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文章授權轉載自《香港01》

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烏克蘭 俄羅斯 美軍
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