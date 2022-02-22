為什麼北京不支持俄羅斯入侵烏克蘭？

（德國之聲中文網）路透社報導指出，專家們認為，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國將向俄羅斯提供外交，同時也可能提供經濟上的支持。不過中國高層並不希望看到俄羅斯做出這一軍事動作，而且也不會向俄羅斯提供軍事援助。因為一旦烏克蘭局勢升溫，本已緊張的中歐關係就會再進一步惡化。

明面上，中國和俄羅斯保持同一立場，中國外交部已經多次指責美國在烏克蘭問題上散布假信息，美國最好聽從俄羅斯所要求的安全保證。中國外交部部長王毅在上周末舉行的慕尼黑安全會議上表示：「西方國家應該思考一下，北約繼續東擴是否可以帶來更多安全。

普京為加強俄中兩國雙邊關係也貢獻不少。雖然新冠疫情在全球範圍內並未結束，普京還是前往北京出席了北京冬奧會開幕式並以此傳遞出俄中團結的信號。中國外交部多次強調，中俄合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。北京冬奧會開幕前，中國國家主席習近平在會見前來到訪的普京時說了：「面對深刻復雜演變的國際形勢，中俄矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義。」中俄之間還達成多項石油和天然氣交易，這也使得俄羅斯再度減少對歐洲輸送天然氣的依賴性。

北京無意看到烏克蘭局勢升級

如果俄羅斯入侵烏克蘭，這必將對中俄兩國之間的密切關係構成考驗。中國對外一直宣稱遵循不干涉他國內政的外交原則。上周末，中國外交部長王毅在北京應邀以視頻方式出席慕尼黑安全會議時表示，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，因為這是國際關係的基本准則，體現的是聯合國憲章的宗旨，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。

王毅的這番表述不可謂不直接。

專家們認為，在烏克蘭局勢進一步升級的假設之下，中國大概率不會採取軍事干涉。中國人民大學國際關係問題專家時殷弘說：「中俄事實上已經超越了『務實婚姻』，結成了一種準聯盟。」但他也強調說，兩國關係還遠不是一種正式的結盟，還沒有到一國受到威脅，盟國便出兵相助的程度。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院中國問題專家李明江說：「正如中國不會期待台海戰爭如果爆發，俄羅斯會向中國提供軍事援助，俄羅斯也不期望中國在烏克蘭問題上對俄羅斯給與軍事援助，而且俄羅斯也不需要這樣的援助。」

外交和經濟上支持

中國向俄羅斯證明它是一個可信賴的朋友的方式是不參與國際社會對俄羅斯的譴責。中國是唯一一個在聯合國安理會與俄羅斯一起投票反對討論俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的國家。2014年，中國在聯合國安理會就不承認俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島的決議投了棄權票。

專家們還指出，中國可能會擴大同俄羅斯之間的經濟合作，這樣也會抵消一部分西方國家在烏克蘭遭入侵的情況下對俄羅斯實施制裁帶來的負面效應。俄羅斯吞並克里米亞半島之後，包括國家開發銀行、進出口銀行在內的中國數家國有銀行均向受到西方國家制裁的俄羅斯國家銀行提供了貸款。

北京不想看到的戰爭

中國人民大學國際關係問題專家時殷弘說：「中國更希望俄羅斯的軍隊不會進入烏克蘭。因為如果這一幕發生了，美國和西方國家就會把俄羅斯連同中國一塊孤立起來。」

今年2月初，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)就曾公開表示過，如果中國企業試圖繞過針對俄羅斯的出口管制，那麼中國企業也需要承擔相應的後果。

北京方面可不想為俄羅斯的入侵行為承擔經濟後果，更不要說今年還是習近平謀求三度連任的關鍵年。俄羅斯的入侵也將顯示出，中國一再呼籲的和平解決烏克蘭危機只被普京當作耳旁風。時殷弘說，這恐怕會讓人對習近平的影響力產生懷疑。

（路透社）

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