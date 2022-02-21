俄入侵在即？烏防長：不太可能 邊界附近無俄軍打擊群

烏克蘭國防部長列茲尼科夫21日表示，俄羅斯不太可能在本周初入侵烏克蘭，因為邊界附近還沒有俄軍打擊群。反駁了西方關於俄國侵烏迫在眉睫的說法。

他告訴烏克蘭的ICTV電視台說，「明天或後天」不太可能發動攻擊，因為俄國並未在邊境附近組成「打擊群」。

列茲尼科夫解釋說：「一般來說，部署一個打擊群可能需要數周，時間從一禮拜、半個月或一個月不等。 因此，這取決於克里姆林宮領導人的想法。截至今天，我們的情報部門未觀察到攻擊部隊，但這不代表他們無法在需要時部署它們，因為風險依舊存在。」

列茲尼科夫還指出，俄國長期目標是改變烏克蘭政治制度，並表示俄軍正試圖讓烏克蘭軍隊犯下「錯誤」，將入侵行為正當化。