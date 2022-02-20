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鏡頭前「全武行」！烏克蘭記者襲擊親俄議員 當眾大打出手

香港01 / 撰文／洪怡霖
烏克蘭記者布圖索夫和烏克蘭議員舒夫里奇2月18日出席電視節目期間在地上扭成一團。（Twitter@Glenn Kates）
烏克蘭記者布圖索夫和烏克蘭議員舒夫里奇2月18日出席電視節目期間在地上扭成一團。（Twitter@Glenn Kates）

烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov）2月18日在電視節目中攻擊親俄的烏克蘭議員舒夫里奇（Nestor Shufrych）後，兩人在地上互毆扭打成一團，雙方最終被拉開，現場繼續討論俄烏局勢。

英國《每日郵報》18日報道，舒夫里奇和布圖索夫18日參與電視節目《言論自由》（Freedom of Speech），當被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否兇手和罪犯時，舒夫里奇拒絕因潛在入侵威脅譴責普京，烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）稱，看來現場有名俄羅斯特工。

舒夫里奇講話期間，布圖索夫突然上前出拳把舒夫里奇打到，舒夫里奇站起來反擊，兩人隨後在地面上扭打成一團，布圖索夫還對舒夫里奇鎖頭，其他嘉賓紛紛要求兩人停下來並上前拉開他們。

延伸閱讀：

烏克蘭局勢｜普京：軍事演習屬防衛性質　並非威脅其他國家

烏克蘭局勢｜俄羅斯入侵被描繪成不可避免　若沒發生有何後果？

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯

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