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鏡頭前「全武行」！烏克蘭記者襲擊親俄議員 當眾大打出手
烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov）2月18日在電視節目中攻擊親俄的烏克蘭議員舒夫里奇（Nestor Shufrych）後，兩人在地上互毆扭打成一團，雙方最終被拉開，現場繼續討論俄烏局勢。
英國《每日郵報》18日報道，舒夫里奇和布圖索夫18日參與電視節目《言論自由》（Freedom of Speech），當被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否兇手和罪犯時，舒夫里奇拒絕因潛在入侵威脅譴責普京，烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）稱，看來現場有名俄羅斯特工。
舒夫里奇講話期間，布圖索夫突然上前出拳把舒夫里奇打到，舒夫里奇站起來反擊，兩人隨後在地面上扭打成一團，布圖索夫還對舒夫里奇鎖頭，其他嘉賓紛紛要求兩人停下來並上前拉開他們。
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文章授權轉載自《香港01》
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