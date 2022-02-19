烏克蘭危機成為慕尼黑安全會議主題 俄羅斯30年來首次缺席

在慕尼黑安全會議開幕之際，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）呼籲烏克蘭危機的參與各方採取緩和局勢的行動。除了通過外交途徑來解決問題之外，沒有其它的選項，古特瑞斯強調：「我呼籲各方在措辭方面保持極度的謹慎。任何公開的聲明都應該以緩和局勢為目的，而不是去激化矛盾升級。」

古特瑞斯指出，目前烏克蘭面臨無法預判的升級危險。包括溝通不暢和對形勢的誤判都有可能造成這樣的嚴重後果。「常常有人問我，我們是不是已經處在一個新冷戰之中了。我的回答是，全球安全所受到的威脅比任何時代都更加複雜，而且也更大」，古特瑞斯在開幕演講中強調。在冷戰時代，對峙雙方之間還存在風險評估和避免衝突的非正式渠道，「而如今這些機制大多數已經不復存在，那些熟悉這些事務的人也已經不在了」。

貝爾博克（Annalena Baerbock）呼籲俄羅斯盡快將軍隊從俄烏邊境地區撤離。這位德國外長在慕尼黑安全會議上表示，歐洲現在面臨戰爭威脅。「俄羅斯的軍隊部署行動傳遞出一種令人完全無法接受的威脅。這種威脅既是針對烏克蘭，也是針對我們所有人，針對我們歐洲的和平架構」，貝爾博克表示，「因此這場危機不是烏克蘭危機，而是俄羅斯危機。」

這位來自綠黨的女政治家威脅道，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將會面臨「史無前例的制裁」。德國已經做好準備為此付出經濟上的代價。德國和俄羅斯之間的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道項目也是潛在制裁手段之一。

這次俄羅斯方面沒有派出任何代表出席慕尼黑安全會議。該會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）對此表似乎，數百名政治決策者都會對此感到十分遺憾。他個人表示可以理解，對於俄羅斯外長拉夫羅夫來說，在當前的形勢下前來與會「不是多人令人愉悅的選項」。持續到周日的本屆慕尼黑安全會議的主要議題就是：「究竟需要什麼必要條件，俄羅斯方面才能徹底放棄這種大軍壓境的威脅行動，重回外交談判桌呢？」

這是伊辛格主持召開的最後一次慕尼黑安全會議，隨後他將卸任。他表示，在自己擔任大會主席14年的生涯裡，今年或許是最重要的一次會議。因為從來沒有一次慕尼黑安全會議像現在這樣「有這麼多緊迫且具有真實危險的危機需要討論和應對」。

伊辛格認為俄羅斯方面的安全顧慮是「牽強附會」，因為北約已經有18年沒有過東擴了。「為什麼18年之後突然又把這件事情扯出來呢？烏克蘭是否能加入北約根本還不是一個辯論話題。」伊辛格指出，俄羅斯深層次的意圖是重新構建一個被附庸國圍繞的局面，而這些附庸國需要「放棄自己的絕對獨立性」。「這當然是不行的」，伊辛格說，「每個歐洲國家都必須有權在不威脅他國的前提下，決定自己的命運。」他又補充了一句：「沒有人在威脅俄羅斯。」

俄羅斯30年來首次缺席

在過去多年裡，俄羅斯外長拉夫羅夫一直都是伊辛格最重視的嘉賓之一。而在今年，拉夫羅夫仍然強調願意和美國、北約以及歐安組織（OSCE）就歐洲新的和平共處模式進行會談，然而這次他是用書面聲明代替了親自出席會議。

對於慕尼黑安全會議來說，這場全球在安全領域的最重要會議已經很久沒有在如此緊張的氣氛之下舉行了。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）此前訪問烏克蘭和俄羅斯期間所釋放出來的緩和信號，如今似乎已經消失不見。人們對於俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂重新增加。

俄羅斯雖然宣布了從俄烏邊界撤走部分軍隊，但是美國總統拜登卻仍然發出警告，稱入侵行動可能「就會在未來數日」進行。美國國務卿布林肯在聯合國安理會表示，俄羅斯方面可能會採取各種手段來製造一個發起進攻的藉口，比如一次暴力事件，或者是針對烏克蘭政府提出一項聞所未聞的指控。

（德新社、法新社）

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