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俄羅斯欲進攻烏克蘭？拜登稱「普亭已做決定」 俄國卻否認

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烏俄情勢緊張，美國總統拜登在白宮發表談話稱，他堅信「普亭已經做出決定」。圖／德國之聲中文網
烏俄情勢緊張，美國總統拜登在白宮發表談話稱，他堅信「普亭已經做出決定」。圖／德國之聲中文網

當地時間2月18日晚間，美國總統拜登在白宮發表談話稱，他堅信「普亭已經做出了決定，我們有理由這樣認為」。儘管俄羅斯方面一再否認計劃對烏克蘭採取軍事行動，拜登仍然說「我們相信俄羅斯會將具有280萬無辜民眾的烏克蘭首都基輔作為目標。」

拜登在講話中還強調，俄羅斯現在依然能做出選擇：要麼發動一場災難性、無意義的戰爭，要麼開展外交努力。「只要還沒開始入侵，外交總是一個選項。」

德國總理蕭茲也表達了類似的觀點。他在與美國總統拜登以及西方多國領導人、北約及歐盟代表通話後對外界表示，目前的核心任務是「保持外交窗口的開放」。蕭茲強調，鑑於俄羅斯在靠近烏克蘭邊境的地區屯兵15萬，因此存在「非常現實的」俄軍入侵危險。德國聯邦政府發言人赫伯施特萊特(Steffen Hebestreit)也表示，西方各國政要在通話過程中形成了共識，認為俄羅斯必須立刻給出一個緩和局勢的信號；與會者還強調，假如俄羅斯發動入侵，各國將決定採取「非常深遠的措施」。

拜登總統還宣布，美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫計劃於2月24日在歐洲會晤。不過，拜登也指出：「假如俄羅斯在2月24日之前就採取軍事行動，那麼外交的大門就會關閉。」他警告說，屆時俄羅斯將為此付出高昂代價。

俄羅斯堅決否認

另據路透社報導，美國企業Maxar Technologies本周最新發布的衛星照片顯示，俄羅斯西部、俄佔克裡米亞半島以及白俄羅斯境內有軍事行動。這家航天科技企業研讀照片後判定，白俄羅斯西北部地區多處已經部署了新的直升機部隊、對地攻擊戰機部隊、無人機部隊以及防空部隊。此外，在距離烏克蘭邊境僅16公裡的一座機場內也出現了坦克以及裝甲運兵車。

俄羅斯方面堅決否認有任何進攻烏克蘭的計劃，並且指責北約正在對其進行威脅。俄羅斯在2月19日舉行一場由總統普亭觀摩的軍事演習，國防部稱，除了南部軍區的空軍陸軍、黑海艦隊、北方艦隊，包括彈道導彈部隊在內的戰略部隊也將參加此次演習。

連續幾星期來，美國方面都警告稱，俄羅斯會制造、尋找一個借口對烏克蘭開戰。拜登在2月18日的電視講話中也再次指責莫斯科「正在開展假新聞攻勢」，目的是讓人以為烏克蘭政府正計劃大規模進攻東部地區。「這種說法毫無根據，全無邏輯。烏克蘭不會選擇在這個(俄羅斯)屯兵15萬於邊境的時刻來激化這場持續多年的衝突。」

北約秘書長再提中國

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)也對俄羅斯發出警告，他說：「毫無疑問，我們正目睹冷戰結束以來歐洲的最大規模軍事集結。」他還注意到一個新動向：如今中國也開始呼籲北約停止東擴、不要再吸納新成員國。斯托爾滕貝格對這種要求予以駁斥，強調「主權國家有權決定和誰結盟，這一決策不會讓其他專制國家代為做出」。北約秘書長強硬地表示：「如果俄羅斯想在其邊境地區少一些北約，他們就會得到更多北約；如果俄羅斯想分裂北約，他們就會得到一個更加團結的北約。」

與此同時，在烏克蘭東部地區，政府軍與親俄武裝的武裝衝突也在升級。烏克蘭軍方2月19日清晨通報稱，烏軍一名士兵在與親俄武裝的交火中陣亡。歐安組織(OSCE)發出警告指出，烏克蘭東部前線的攻擊次數「近期急劇增加」，在2月15日共發生了24起破壞停火協議的事件，2月16日就急劇上升到189起，2月17日更是暴增到222起，其中包括135起「爆炸事件」。

親俄武裝「頓涅斯克人民共和國」則發布了「總動員令」，要求所有預備役武裝人員盡快前往「徵兵辦公室」報導。此前，當地平民已經被呼籲盡快躲避至「安全地帶」，親俄武裝稱「烏克蘭軍隊的進攻迫在眉睫」。烏政府軍則強調，沒有進攻東部地區的計劃。

頓涅茨克分裂勢力當局2月19日稱，至少已有6000名民眾轉移至安全地帶，其中包括2400名兒童，「在俄羅斯南部的羅斯托夫地區，已經準備好能接納這些人的收容機構。」

(德新社、路透社、法新社)

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