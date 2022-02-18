普亭周六督戰導彈軍演 拜登舉行視訊危機峰會

俄羅斯國防部本周五向塔斯社表示，將於本周六（2月19日）舉行「戰略威懾」軍事演習，軍演由總統普亭指揮，目的是測試戰略核武器的可靠性。在書面聲明中，俄羅斯國防部表示：「航空和太空部隊、南部軍區、戰略導彈部隊、北海艦隊和黑海艦隊將參加軍事演習。在演習範圍內，還將測試彈道導彈和制導導彈。這是之前就已策劃的軍事演練。」俄國防部還稱，尚不清楚普亭將作為總司令前往演習地點，還是通過視訊加入演習。

俄羅斯稱從克里米亞撤出轟炸機

俄羅斯每年都進行數次導彈測試，但此次測試正值俄軍屯兵與烏克蘭接壤的邊境地區，美國就俄羅斯入侵烏克蘭發出警告之際。

俄羅斯國際文傳電訊社本周五援引黑海艦隊稱，作為演習的一部分，俄羅斯已經將10架駐扎在克里米亞的蘇-24戰鬥轟炸機轉移到了其他地方的後備空軍基地。之前莫斯科也稱，已開始從靠近烏克蘭的一些地區撤出一些部隊。但基輔方面和西方國家對這一說法提出質疑。北約表示，沒有看到俄羅斯撤軍跡象。美國國防部長奧斯汀指責莫斯科方面增加了軍隊和裝備，向烏克蘭邊境步步逼近，而且還派出更多戰鬥機。剛剛參加了布魯塞爾舉行的北約防長會議的奧斯汀周五訪問波蘭，之後將前往立陶宛。本周五，他將和俄羅斯國防部長謝爾蓋．紹伊古通電話。

另據消息，美國國務卿布林肯在華盛頓表示，他已經接受了俄羅斯外長拉夫羅夫下周末舉行會晤的邀請。會議地點外界尚不清楚。

美國總統拜登周四(2月17日)在白宮向記者表示，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，他感覺可能在未來幾天內發生。拜登說，「我們有理由相信，他們正在進行一次『假旗行動』，為了找到入侵的藉口。我們掌握的每一個跡象都表明，他們準備進入烏克蘭並攻擊烏克蘭。」

據加拿大總理杜魯多辦公室在渥太華宣布的消息，由於擔心烏克蘭危機升級，美國已經邀請加拿大、德國、法國、義大利、波蘭、羅馬尼亞和英國等七國國家領導人以及歐盟委員會和北約負責人本周五參加一個視訊危機峰會。預計外交事務專員博雷爾將代表歐盟出席，北約秘書長斯托爾滕貝格將代表北約出席。

（綜合報導）

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