烏俄再現火花？俄羅斯杜馬贊同烏克蘭東部2地區獨立

俄羅斯杜馬（議會）多數表決通過一項議案，要求政府正式承認烏克蘭東部分離主義地區獨立。議案敦請總統普亭，做出決定，正式承認烏東盧甘斯克和頓涅茨克兩個分離地區為「人民共和國」。杜馬議長沃洛丁（Wjatscheslaw Wolodin）稱，相關文件將立即呈交總統。

克裡姆林宮一發言人就此表示，國家杜馬決議案反映了俄羅斯人民的意願，但政府尚未做出決定。

杜馬的這一表決結果在分離主義地區被視為一大成功。

烏克蘭則對俄方發出警告，不得走出這一步。基輔強調，盧甘斯克和頓涅茨克是烏克蘭不可分割的國家領土。

2014年，親俄分裂分子在頓涅茨克和盧甘斯克地區宣布成立「獨立人民共和國」，引發同烏克蘭軍隊的武裝衝突，迄今有超過13000人喪生。烏克蘭和西方國家指責俄羅斯向分裂分子提供了軍事支持。克裡姆林宮斷然否認。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在基輔對媒體表示，如果頓涅茨克和盧甘斯克被承認為獨立國家，就意味著俄羅斯在事實上和法律上退出《明斯克協議》。

以白俄羅斯首都明斯克命名的這一和平協議於2015年在法德斡旋下達成。根據該協議，烏東親俄分離地區主權屬於烏克蘭，但享受廣泛自治權。俄羅斯認為烏克蘭沒有讓親俄的烏東地區實現自治。

數月來，俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境部署大量軍隊，大幅加劇了衝突緊張局勢，西方國家擔心俄羅斯準備入侵烏克蘭。莫斯科否認有任何入侵計劃，反而宣稱受到烏克蘭和西方的「威脅」。

莫斯科和烏東地區分離主義勢力同時指責基輔計劃發動攻勢以奪回烏克蘭東部地區。基輔明確予以否認。與此相關，俄羅斯官方已首次正式考慮向烏東分裂分子提供武器。

北約和歐盟警告普亭，不得正式承認烏克蘭東部分裂地區。北約秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾表示，此舉將構成對烏克蘭主權及其領土的「公然侵犯」。歐盟外交委員博雷爾在推特上明確表示，莫斯科若走出這一步，就是公然違反明斯克協議。

（德新社，路透社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】