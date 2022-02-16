否認將對烏克蘭動武 俄駐歐盟大使：歐洲很少在星期三開戰
俄羅斯駐歐盟大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）否認俄羅斯即將對進攻烏克蘭。
他在接受德國《世界報》（Die Welt）採訪時說：「就俄羅斯而言，我可以保證這個星期三不會有進攻行動。」他接著說，「接下來一周內形勢不會發生激化，再下一周、或一個月裡也不會。」他還不無諷刺地說：「在歐洲，戰爭很少在星期三開打。」
此前《紐約時報》援引情報部門人士報道稱，莫斯科考慮把本周三（2月16日）定為對烏克蘭採取軍事行動的日期。
在去年12月，這位俄羅斯駐歐盟大使已經做出過類似表述。而此後美國官員多次稱，有關情報顯示俄羅斯計劃在北京冬奧會於2月20日結束之前攻打烏克蘭。
據西方國家情報部門的評估，俄羅斯在烏克蘭周邊集結了大量軍隊，人數高達15萬。不過本周二，俄羅斯方面宣布將從俄烏邊境撤回部分軍隊，背景是在俄境內以及白俄羅斯進行的軍演陸續結束，部隊將返回駐防大本營。
美國總統拜登和德國總理蕭茲對此表示謹慎歡迎。不過俄方是否將這一說法付諸實施，尚有待觀察。
證據呢？
契斯何夫譴責美國指控俄羅斯計劃入侵烏克蘭。「要是對俄羅斯發出十分嚴重的指控，你有責任拿出證據，否則就是誹謗。」他問道：「證據在哪兒呢？」
他呼籲西方重視俄羅斯的安全顧慮，「如果我們的伙伴終能傾聽我們合法的關切訴求，局勢緩和的進程就指日可待了。」他指出：「這將符合所有歐洲人的利益，從裡斯本到符拉迪沃斯托克，也符合世界上所有國家的利益。」
俄羅斯要求北約限制在東歐國家的行動，並承諾不會吸收烏克蘭為成員國。克林姆林宮還要求禁止北約在與俄羅斯接壤的國家部署武器系統。
（德新社、世界報）
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