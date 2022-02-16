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拚老命保家園 79歲烏克蘭阿嬤拿起武器集訓「不想失去國家」

聯合新聞網 / 綜合報導
79歲烏克蘭阿嬤拿起武器集訓「不想失去我的國家」。圖／取自itv
79歲烏克蘭阿嬤拿起武器集訓「不想失去我的國家」。圖／取自itv

烏克蘭79歲的曾祖母康絲坦丁諾夫思卡（Valentyna Konstantynovska）日前報名參加「人民戰鬥集訓營」（civilian combat training），準備捍衛家園、抵禦俄羅斯的入侵。

烏克蘭特種部隊成員13日在烏克蘭東部頓涅茨克州的馬里烏波爾（Mariupol）為當地居民進行軍事訓練，內容包括組裝和拆卸槍支、裝載彈藥並瞄準目標。目前俄羅斯在邊境已集結大約13萬名士兵。

康絲坦丁諾夫思卡表示，她不想失去自己的家，願意在最糟的情況下挺身而出：「我已經準備好開槍了。如果發生什麼事，我會保衛我的家、我的城市、我的孩子。我會這麼做，是因為我已經準備好了。我不想失去我的國家，我的城市。」

有人甚至帶著孩子學習裝填彈藥。圖／取自itv
有人甚至帶著孩子學習裝填彈藥。圖／取自itv

參加培訓的人來自各行各業，有人甚至帶著孩子學習裝填彈藥。當地居民皮杜布納（Yelena Piddubna）說：「我們帶著兒子一起來，是希望了解一切，我希望他知道怎麼做這些事。」

馬里烏波爾的居民在過去8年裡，一直生活在戰爭威脅的陰影裡。無人機襲擊、狙擊手射擊這些違反停火協議的事，是他們日常的一部分。

烏克蘭特種部隊營長普羅科彭科（Denys Prokopenko）解釋了馬里烏波爾居民參加戰鬥訓練的原因：「我們目前處境最危急。如果俄羅斯人大規模進攻基輔、馬里烏波爾、奧德薩等地。我們的人民應該做好準備。」

另一名部隊成員貝爾卡爾（Kyrylo Berkal）指出，根據他們收到的資訊，此刻危機四伏，撤離外交官是正確的。但他認為人們不該恐慌，因為烏克蘭的盟友仍會伸出援手。貝爾卡爾說：「我們必須採取更多行動共同阻止俄羅斯入侵。」

參加培訓的人來自各行各業。圖／取自itv
參加培訓的人來自各行各業。圖／取自itv

烏克蘭 俄羅斯

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