肖爾茨會見普京 歡迎俄宣布部分撤軍

（德國之聲中文網）肖爾茨在莫斯科同普京進行了4個多小時的會談。俄羅斯電視台對本次會談的開始進行了實況報導。肖爾茨說，他非常高興有機會同俄羅斯總統進行交流，“重要的是，國與國之間的關系通過友好協商得到解決”。普京在會後說，對話主要圍繞歐洲安全局勢以及烏克蘭危機。

他們二人分別坐在一張長桌的兩端，隔著約6米。此前，肖爾茨拒絕由俄羅斯方面對他做新冠核酸采樣檢查，德國駐俄羅斯使館派來一名女醫生在飛機降落後對肖爾茨做了檢查，因此，肖爾茨比預計晚出艙40分鐘。

俄宣布從邊境地區部分撤兵

肖爾茨對俄羅斯宣布從烏克蘭邊境附近撤回部分軍隊表示歡迎：“這是一個良好的信號。我們希望接下來會有更多軍隊撤離。”肖爾茨在與俄羅斯總統普京會談後還表示，現在 "迫切需要 "緩和局勢。

在肖爾茨抵達莫斯科前，克裡姆林宮宣布，將從俄烏邊境撤回部分軍隊。國防部發言人科納申科夫（Igor Konaschenkow）表示，俄羅斯南部和西部軍區的部隊已經“完成了任務”，即將啟程返回其軍事基地。此外軍事物資也已開始轉運，但他沒有透露具體的數字。

在與肖爾茨共同舉行的記者會上，普京表示，他願意繼續和西方就對俄羅斯的安全保障進行談判，但必須將其作為一個整體來看，而不是排除某些問題。

肖爾茨再一次強調，俄羅斯若對烏克蘭采取軍事行動將帶來嚴重後果：“我們完全知道到時候該怎麼做。我的印象是，其他人也很清楚這一點。"

普京則否認烏克蘭危機中，俄方的目的是發動一場戰爭，“我們想這麼作嗎？當然不是”，他說，“因此我們為談判進程提出了建議”。

北溪爭議、德國之聲

談及有爭議的北溪2號，肖爾茨說："就管道本身而言，大家都知道是怎麼回事。我們有一個確保在歐洲轉運天然氣的承諾，通過烏克蘭、白俄羅斯和波蘭，通過北溪1號，所有這些都是按照我們的協議進行的。今後我們也會這樣做。“

和與美國總統拜登會面後不同，肖爾茨明確地點了北溪2號的名字。在被問及前總理施羅德的有關表態時，肖爾茨說：“就北溪2號工程而言，我仍然不想評價一位前政治家在私人經濟領域的活動。”

此外肖爾茨對俄羅斯公民社會空間被擠壓提出批評，並表示希望德國之聲能夠繼續在俄羅斯進行新聞報道。他還批評了反對派人士納瓦爾尼被監禁，稱這不符合法治國家原則。

（德新社、法新社）

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