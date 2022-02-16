快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肖爾茨會見普京 歡迎俄宣布部分撤軍

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）肖爾茨在莫斯科同普京進行了4個多小時的會談。俄羅斯電視台對本次會談的開始進行了實況報導。肖爾茨說，他非常高興有機會同俄羅斯總統進行交流，“重要的是，國與國之間的關系通過友好協商得到解決”。普京在會後說，對話主要圍繞歐洲安全局勢以及烏克蘭危機。

他們二人分別坐在一張長桌的兩端，隔著約6米。此前，肖爾茨拒絕由俄羅斯方面對他做新冠核酸采樣檢查，德國駐俄羅斯使館派來一名女醫生在飛機降落後對肖爾茨做了檢查，因此，肖爾茨比預計晚出艙40分鐘。

俄宣布從邊境地區部分撤兵

肖爾茨對俄羅斯宣布從烏克蘭邊境附近撤回部分軍隊表示歡迎：“這是一個良好的信號。我們希望接下來會有更多軍隊撤離。”肖爾茨在與俄羅斯總統普京會談後還表示，現在 "迫切需要 "緩和局勢。

在肖爾茨抵達莫斯科前，克裡姆林宮宣布，將從俄烏邊境撤回部分軍隊。國防部發言人科納申科夫（Igor Konaschenkow）表示，俄羅斯南部和西部軍區的部隊已經“完成了任務”，即將啟程返回其軍事基地。此外軍事物資也已開始轉運，但他沒有透露具體的數字。

在與肖爾茨共同舉行的記者會上，普京表示，他願意繼續和西方就對俄羅斯的安全保障進行談判，但必須將其作為一個整體來看，而不是排除某些問題。

肖爾茨再一次強調，俄羅斯若對烏克蘭采取軍事行動將帶來嚴重後果：“我們完全知道到時候該怎麼做。我的印象是，其他人也很清楚這一點。"

普京則否認烏克蘭危機中，俄方的目的是發動一場戰爭，“我們想這麼作嗎？當然不是”，他說，“因此我們為談判進程提出了建議”。

北溪爭議、德國之聲

談及有爭議的北溪2號，肖爾茨說："就管道本身而言，大家都知道是怎麼回事。我們有一個確保在歐洲轉運天然氣的承諾，通過烏克蘭、白俄羅斯和波蘭，通過北溪1號，所有這些都是按照我們的協議進行的。今後我們也會這樣做。“

和與美國總統拜登會面後不同，肖爾茨明確地點了北溪2號的名字。在被問及前總理施羅德的有關表態時，肖爾茨說：“就北溪2號工程而言，我仍然不想評價一位前政治家在私人經濟領域的活動。”

此外肖爾茨對俄羅斯公民社會空間被擠壓提出批評，並表示希望德國之聲能夠繼續在俄羅斯進行新聞報道。他還批評了反對派人士納瓦爾尼被監禁，稱這不符合法治國家原則。

（德新社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯

相關新聞

拚老命保家園 79歲烏克蘭阿嬤拿起武器集訓「不想失去國家」

烏克蘭79歲的曾祖母康絲坦丁諾夫思卡（Valentyna Konstantynovska）日前報名參加「人民戰鬥集訓營」（civilian combat training），準備捍衛家園、抵禦俄羅斯的入侵。

俄撤軍緩解衝突危機 拜登謹慎稱「還待確認」

俄烏危機露出緩解曙光，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）承諾，部分俄...

嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 32名美參議員提制裁法案

俄羅斯宣稱撤回部分在烏克蘭附近演習軍隊，但外界仍抱持懷疑態度。為達有效嚇阻，32名美國參議員今天提出制裁法案，若俄國出兵...

拜登堅稱俄羅斯仍可能入侵烏克蘭 撤軍說尚待驗證

美國總統拜登表示，俄羅斯仍有可能入侵烏克蘭，因為俄軍仍然部署在「構成威脅的位置」，還說尚未能證實莫斯科有關撤軍的說法。

強生看衰局勢 美關基輔使館

英國首相強生十五日表示，英國看到俄國願意談判的跡象，但最新情資仍不容樂觀。美國十四日則宣布關閉駐烏克蘭首都基輔的大使館，...

俄撤軍烏讓步 烏克蘭危機轉緩

美國宣稱俄國將於十六日進攻烏克蘭，戰雲密布之際，和戰天平突然往和平方向傾斜。俄國總統普亭十五日與德國總理蕭茲會晤，普亭表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。