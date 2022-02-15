誓言繼續開放領空 烏國掏6億當保險

針對烏俄關係持續緊張，航空公司不願承擔可能的戰爭成本，荷航更成為首個繞開烏克蘭領空飛行的航空公司，但烏克蘭15日宣布，誓言繼續開放領空，當局甚至撥款近6億美元作擔保。但緊張局勢仍讓歐洲航空股市蒙上陰影，另外多國也呼籲本國國民離開烏克蘭，安全的現況是否能繼續維持？

衝突陰影下仍選經濟

烏克蘭邊境與俄羅斯的緊繃態勢持續，根據《外媒》報導，為了防止潛在的衝突可能，航空公司不願承擔風險，荷蘭航空14日成為首個繞開烏克蘭領空的航空公司，同時宣佈停止飛往烏克蘭，而德國漢莎航空也表示正在考慮停飛中。

一旦各國航空業都選擇避開烏國領空，將虧損龐大的過路費，且不方便性會很嚴重，對此，衛報報導，烏克蘭當局15日誓言，絕對不會關閉領空，甚至撥款近6億美元，作為航空公司與保險公司的擔保人，即便仍處於衝突期間，決心肩負航空業者在安全上的財政保險。

俄國想繼續外交對話

雖然烏國能咬牙開放領空，但局勢的不穩還是反映在歐洲航空業股價上，根據《英國廣播公司》報導，英國航空公司IAG、Wizz Air的股價都跌了約6.5%，而且考慮到各家航空公司可能取消烏克蘭相關的航線，不少國家都積極呼籲公民趕緊離開烏國。

至於俄羅斯的最新態度，據《Politico》補充報導，深得俄國總統普丁信任的外交部長謝爾蓋14日表示，現在還不會對烏克蘭進行軍事侵略，會繼續與以美國為首的西方國家進行外交對談。對於西方國家與媒體的近期反應，俄羅斯官員態度一直不以為然，認為西方國家對俄國入侵烏克蘭的警告是杞人憂天、過於歇斯底里，目前只是在邊境進行軍事集結而已。

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