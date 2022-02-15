「倫敦格勒」：制裁俄羅斯讓英國棘手

（德國之聲中文網）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）語氣嚴厲：只要普京總統入侵烏克蘭，俄羅斯的金融經濟寡頭們就將「無處藏身」，克里姆林宮將為入侵付出高昂代價。首相約翰遜要求得到更多授權，以「制裁與克里姆林宮有關的個人和實體」。然而，多年來，詬病「倫敦格勒」洗錢機（Laundromat）的批評者們未能有任何斬獲，俄羅斯經濟金融大亨們的巨額金錢早已滲入那裡的金融界。

「莫斯科黃金」

英國國會下院外交事務委員會關於俄羅斯寡頭資金的報告早在2018年就已公布，其標題恰如其分：「莫斯科黃金」。報告指出，倫敦在「藏匿與克里姆林宮有關的腐敗中獲利」的作用被輕描淡寫，它表明，英國不會嚴厲對付普京總統的侵略行為。

眼下，該委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）到處成為採訪對象。在接受英國《衛報》（ Guardian）採訪時，他沮喪地表示，「我們不得不再次詢問英國的髒錢問題」。他透露，將申請將該議題再度納入下院議程，要求政府說明，為什麼不採取行動。他在英國廣播公司BBC上強調：「鑑於倫敦在全球範圍洗錢方面所起的作用，英國有責任採取行動」。

這讓保守黨人圖根哈特在黨內不遭待見。根據官方數字，自約翰遜首相上任以來，保守黨從俄捐助者那裡獲得約200萬英鎊。多年來，提高房地產購買透明度、使寡頭洗錢變得困難等法律修改議案始終議而不決。

反腐敗組織--「透明國際」估計，背後是可疑的俄羅斯資金的房地產價值達20億美元。第4頻道電視台的一部紀錄片揭示了不道德的房地產經紀人如何以黑錢在倫敦購買價值數百萬美元的房產。俄專家朱達（Ben Judah）參與了取名#FromRussiaWithCash的這一紀錄片的製作。他說，他想告訴公眾，「在倫敦洗錢有多容易--英國精英們也由此越變越糟」。

寡頭確保莫斯科影響力

億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramowitsch）收購了英超足球俱樂部切爾西，以能進入英國上流社會。出於相同考慮，同事列別傑夫（Alexander Lebedev）則購得倫敦報紙《旗幟晚報》（Evening Standard）。俄羅斯寡頭們雇傭了一支由律師、公關顧問和家政人員組成的大軍，將孩子送入英國學校、在英國法院離婚。他們是倫敦超級富豪圈的重要組成部分，在阿斯科特（Ascot）賽馬、參加首都的慈善舞會和盛大活動。

前間諜謝爾蓋‧斯克裡帕爾（Sergei Skripal）遭俄神經毒氣諾維喬克（Novichok）襲擊事件發生後，阿布拉莫維奇是2018年受法律制裁的少數人之一：移民當局扣下了他的居留簽證。不過，這名寡頭毫不費力，轉手接受以色列國籍，並從此可在整個西方自由活動。作為報復，他停建了切爾西新球場。

在為美國雜誌《大西洋理事會》（The Atlantic Counci）撰寫的一篇文章中，保守黨議員圖根哈特指出，「接管歐洲精英」是俄羅斯的另一種入侵，克里姆林宮的影響無處不在：前法國總統候選人菲永（Francois Fillon）在俄羅斯國家石油公司Zarubezhneft任職；前奧地利總理克恩（Christian Kern）從俄羅斯鐵路公司獲得資金；前奧地利外長克奈斯爾 (Karin Kneissl) 是俄石油公司 (Rosneft) 的董事會成員；德國前總理施羅德 (Gerhard Schröder) 便在該公司效力，更是廣為人知。圖根哈特此一相互依存關係視為對歐洲及其價值觀和民主制的「系統性威脅」。

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