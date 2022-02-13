「俄烏危機」是兩岸戰爭的預演彩排？美國如何用4個方法幫助台灣

摘要 1. 《彭博》評論指出，目前東歐上演的俄烏戲碼，彷彿就是西方如何應對台海危機的預演彩排。且東歐防線若瓦解，恐將迫使美國轉移重心，讓北京伺機在亞洲擴展勢力。 2. 從台灣來看，俄烏危機是對台戰略假設的驗證機會，意即美軍究竟會否出手遏止中國犯台。中國獨立政治學者吳強說，台灣的外交地位未獲國際正式承認，讓國際干預更複雜。 3. 約翰霍普金斯大學國際關係教授布蘭德斯（Hal Brands）呼籲，如果中國攻台，美國必須協助台灣守住首波攻勢，而烏東局勢凸顯了華盛頓可以為此預先做的4項準備。

俄羅斯與烏克蘭衝突箭在弦上，但，明明與台灣相隔還有半個地球之遠，為什麼《紐約時報》與《彭博》等外媒卻說，其實台灣人更該關注俄烏危機？

全球擔心的是，戰爭一觸即發，恐將牽動全球石油、天然氣與糧食價格飆漲，進一步惡化通膨。此外，俄國若入侵烏克蘭，將面臨來自歐盟與美國的嚴峻經濟制裁，雙方一來一往的制裁報復，勢必衝擊歐洲整體經濟，以及俄烏等新興市場表現。

對於台灣而言，更與兩岸情勢密不可分，因為俄國犯烏的可能性，已經引發中國犯台的擔憂，顯示美國需要著手為台海危機做出準備。

兩岸都在關注：美軍是否將出手保衛台灣？

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授布蘭德斯（Hal Brands），在《彭博》評論撰文，指出目前東歐上演的戲碼，彷彿就是西方如何應對台海危機的預演彩排。美國的反應，讓全球一窺這個民主強權將如何面對中國的挑釁；東歐防線的瓦解，恐將迫使美國為其投入更多資源協助，屆時就給了北京更多機會，趁機在亞洲擴展勢力。

《紐約時報》報導，俄國與美國就烏克蘭情勢的對峙，引發台海共鳴，凸顯兩岸對於爆發武裝軍事衝突，各自打的戰略算盤。

中國認為，俄烏衝突可以削弱美國對台支持與關注，是美國的潛在危機，並轉移美軍為了抗衡中國野心而部署於太平洋的軍事資源；從台灣來看，這則是對台戰略假設的驗證機會，意即美國軍事力量究竟會否出手干預，以遏止中國犯台。

「如果西方列強不對俄國做出回應，會促使中方在對台行動上的想法更加大膽。」兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠說。甚至，中國獨立政治學者吳強指出，某種方面來說，台灣比烏克蘭更脆弱，因為台灣的外交地位未獲國際正式承認，因此台海戰爭若爆發，國際干預會變得更複雜。

為了研究這個其實離台灣很近的歐洲危機、了解將如何影響與中關係，總統蔡英文已經下令成立專案小組，持續追蹤烏東局勢。《紐約時報》指出，或許，台灣人比全世界都更理解，生活在霸權陰影下的感受為何。

從俄烏危機看，美國如何以四方法助台

布蘭德斯呼籲，如果中國攻台，美國必須協助台灣守住首波攻勢，與此同時，需要召集多邊軍事聯盟，讓北京付出沉重代價。俄烏危機凸顯了華盛頓可以預先展開的四個準備。

首先，美國必須制定、並持續改良雙軌並行的經濟制裁方法。最有效的制裁仰賴多邊合作，但美國也需採取單方面行動。這是因為，俄烏危機顯示要取得嚴厲制裁的廣泛認同，有多困難，例如，歐美若想把俄羅斯踢出關乎金融交易的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），經濟被重傷的將不只有俄國，美、德等市場亦然。

因此，拜登政府已經開始強調美國單方制裁，包含禁止對俄國出口高端半導體。考量中國在全球經濟的重要性，台海戰爭的制裁困難度會比俄烏還高，美國除了帶頭實施單方制裁，還要組成更大的經濟聯盟。

第二，最好趁台海衝突爆發前，強化美軍存在力量。因為一但緊張局勢升溫，美軍向前推進會被視為具有挑釁意味，甚至破壞區域穩定。資料指出，若戰爭爆發，美國海軍陸戰隊計畫在台灣附近的日本島嶼上建立基地，以對抗中國艦隊。然而，兩岸危機被觸發到入侵犯台的這段空檔，其實非常短暫，美軍難以部署軍力。

為了減少關鍵時刻軍力癱瘓的風險，布蘭德斯認為，美、日兩國應該強化軍演，並對此定期部署軍力。甚至，美國應考慮在台灣擴大部署軍隊，暗中強化合作行動規模、提高任務頻率，那華盛頓將能事先打造出小而優秀的菁英部隊。

第三，台美應即刻共同強化網路防禦能力。烏東情勢緊張，卻傳出烏克蘭政府部門網站遭遇大規模網攻，俄羅斯被指控是幕後黑手。而台灣更是危險，因為中國網軍壓境，台灣頻遭網攻已不是新聞，專家預測，任何犯台行為都伴隨鋪天蓋地而來的網路攻擊，其目的是癱瘓台灣社會，迫使領導人投降。台灣重要基礎建設高度數位化，包含天然氣、水利、電力等都受到極大威脅。

華府智庫美國企業研究所（AEI）的國防和網路安全專家基欽（Klon Kitchen）與研究員卓克索（Bill Drexel）建議， 可以讓美國網戰司令部（U.S. Cyber Command）與國家安全局（NSA）積極獵捕對台灣伺服器的網路威脅。

第四，台美需要更密切的日常交流。西方民主國家與烏克蘭之間的爭端顯示，即便是親密的外交夥伴，在互相協調訊息與行動上，仍舊無法輕鬆合作。更別說是台灣，因為與美國沒有正式外交關係，所以兩岸衝突的處境更艱難。

布蘭德斯說，華盛頓不用重新審視其「一中政策」，但正如同美國企業研究所的亞洲專家卜大年（Dan Blumenthal）所說，美國可以擴大與台灣的軍事聯繫，促進政治和外交互動，並建立危機溝通程序，讓兩國領導人在衝突爆發之際也能保持溝通。

俄烏危機對全世界來說無疑是場劫難，它帶來的一絲希望是，示警美國從中學到該如何遏止更大的災難：台海戰爭。

參考來源：Bloomberg、The New York Times、Reuters

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