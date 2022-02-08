德國外長前往烏克蘭頓巴斯衝突前線

目前正在烏克蘭訪問的德國外長貝爾博克前往烏克蘭東部了解沖突地區頓巴斯的局勢。身穿防彈服，頭戴鋼盔的貝爾博克聽取烏克蘭政府軍一名指揮官介紹當地情況。

貝爾博克到訪烏克蘭東南部前線的這一天陰雨綿綿，她在那裡停留了大約40分鐘。

“我們站在烏克蘭這一邊”

貝爾博克在前往烏克蘭東部沖突地區之前曾表示過：“我想以此釋放一個明確的信號：作為一體的歐洲人，我們不會視而不見、坐視不管。我們不會忘記在這場沖突中關乎未來命運的人們。”

昨天（2月7日），貝爾博克在基輔同烏克蘭外交部長舉行了會談。在會談結束後的新聞記者會上她再次強調了德國對烏克蘭的支持：“我們站在烏克蘭這邊。”

據聯合國的估測，2014年以來超過1.4萬人在頓巴斯內戰沖突中死亡。德、法、俄、烏四國在明斯克簽署的停火協定《明斯克協議》被擱置起來。烏克蘭和俄羅斯雙方都指責對方違反該協議。

貝爾博克此次烏克蘭之行的安排還包括與歐安組織（OSZE）在烏克蘭的特別觀察使團代表舉行會談。歐洲安全與合作組織擁有1300多名工作人員，是歐洲規模最大的安全和合作組織，參與國多達44個。

貝爾博克還計劃在烏克蘭港口城市馬裡烏波爾的郊外會見非政府組織“比列吉尼亞守護者”的代表。2015年以來，這一非政府組織向從沖突地區逃亡的數百名女性提供司法和心理援助。在沖突前線附近居住的居民也是該組織救助的目標群。

訪問最後貝爾博克還將參觀馬裡烏波爾城裡一處在德國技術的支援下實現現代化的抽水站。

（德新社、路透社）

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