歐俄開戰一觸即發 法國要當和事佬

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
法國總統馬克宏試圖與美、俄進行溝通，避免雙方在烏克蘭開戰。（Photo on Macron FB）
法國總統馬克宏試圖與美、俄進行溝通，避免雙方在烏克蘭開戰。（Photo on Macron FB）

法國能否防止烏克蘭全面陷入戰火？法國總統馬克宏6日表示，他將設法讓美俄簽訂協議以避免開戰，並在7日與俄國總統普丁見面時當面積極溝通。由於俄國入侵烏克蘭的傳聞甚囂塵上，美軍近日也開始積極在烏克蘭周圍部署，但美俄官員至今仍各說各話，讓外界擔心開戰的可能。

俄國並非真心開戰

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏6日接受法國週日報採訪時表示，他7日將前往俄羅斯拜訪普丁，並說服普丁不要採取軍事行動，與美國簽訂協議。他認為，普丁施壓的目的並非真要攻打烏克蘭，而是要釐清俄國與北約和歐盟之間的界線。馬克宏也呼籲普丁要避免軍事衝突。

馬克宏在稍早已經與美國總統拜登通過話，提醒美國不要採取單邊行動讓局勢升溫，並認為俄羅斯有權利捍衛自己的國防；不過他也主張不能拿歐洲的衰退換取與俄羅斯的對話，「歐盟必須展現自己捍衛主權與和平的決心，同時要尊重俄羅斯的立場」，馬克宏說。

《英廣》指出，馬克宏很早就曾呼籲歐盟要重新檢討與俄羅斯之間的關係，應該敞開心胸與俄羅斯對話，不能完全依靠美國的保護網。但美國國安顧問蘇利文就非常擔心俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，美國情報網也指出，俄羅斯部署的軍隊數量，已達到可入侵烏克蘭標準的70%。

不要過度反應

半島電視台》提到，還有匿名官員認為最糟的情況就是俄羅斯將閃電戰攻下烏克蘭首都基輔、推翻烏克蘭總統澤倫斯基，但烏克蘭外交部長柯拉巴試圖將俄羅斯侵略的威脅淡化，他在6日推文表示，不要認為現在就已經進入世界末日，烏克蘭已經準備好面對任何狀況。

俄羅斯從去年開始就重兵部署於俄烏邊界、白俄羅斯等地，並頻繁舉行大規模軍演，引發美國、英國批評俄羅斯打算入侵烏克蘭，但遭到俄羅斯否認。俄國總統普丁還反批美國才是要讓俄羅斯陷入戰爭泥淖的兇手。雙方的互不相讓也讓外界更加關注法國是否能成功協調，緩解衝突態勢。

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