美稱俄恐近日入侵烏克蘭 歐盟盼與普丁對話

美國白宮國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周日 (2月6日)在美國多個新聞節目上時表示，俄羅斯可能在幾天或幾周內入侵烏克蘭，但外交途徑仍是避免武力衝突的可能選項。

沙利文說：「我們認為，普丁非常有可能下令攻擊烏克蘭。俄羅斯可能采取許多不同的形式。入侵可能在明天就發生，也可能需要幾個星期的時間。普丁已經通過軍事部署使自己處於能夠在任何時候對烏克蘭采取積極行動的位置。」

他在節目中補充說，俄羅斯可能的行動可能包括吞並烏克蘭的頓巴斯地區丶網絡攻擊或全面入侵烏克蘭，並向媒體表示：「我們正處於關鍵時刻。當前任何一天，俄羅斯都可能對烏克蘭采取軍事行動，這個時間點也可能是幾周後，但俄羅斯或許也會選擇走外交途徑。如果戰爭爆發，此發展將給烏克蘭帶來巨大的人力成本，但我們相信，基於我們的准備工作和反應，戰爭也將給俄羅斯帶來戰略成本。」

前一日，美國官員證實俄羅斯在本月中旬之前至少集結了70%的軍事火力到俄烏邊境，這使俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 可以選擇對烏克蘭發動全面入侵。

有關日前傳出，美國政府被告知俄羅斯在全面入侵後可能迅速佔領基輔並可能導致多達5萬人傷亡，沙利文並未在節目中直接回應。

路透社報導稱，俄羅斯在邊境集結了10多萬軍隊，但莫斯科表示該國並不打算入侵烏克蘭，但如果其安全要求得不到滿足，可能會采取某種軍事行動。俄羅斯提出的安全要求包括承諾北約將永遠不接納烏克蘭，但美國和北約都稱這一要求是不可接受的

華盛頓已經明確表示，美國不會派軍保衛烏克蘭，因為烏克蘭不是北約成員。然而，華盛頓向基輔提供了武器，並在上周表示，美國將向波蘭和羅馬尼亞增派近3000名士兵，以保護東歐免受危機的潛在波及。

美聯社報導稱，上周末，一架載有美國軍隊的飛機在波蘭降落。據信這些部隊是從美國北卡羅來納州布拉格堡部署到波蘭的約1700名軍人。

上周，美國政府官員透露的情報結果顯示，克裡姆林宮精心策劃了一場由烏克蘭軍隊發動的虛假襲擊，讓俄羅斯可以以此為借口對其鄰國采取軍事行動。五角大樓發言人柯比(John Kirby)說，該計劃包括制作一個生動的宣傳視頻，其中將顯示偽造的爆炸，並使用屍體和演員來描繪悲痛的哀悼者。

制裁擋得住俄羅斯?

與此同時，美國及其盟國已經威脅要對俄羅斯進行廣泛的經濟制裁。這些制裁可能包括金融制裁以及出口管制措施。路透社報導，美國財政部副部長阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 說，有鑑於普丁和俄羅斯精英們對作為俄羅斯最大貿易伙伴的歐洲和美元的依賴，任何制裁都會對他們造成沉重打擊。

他說：「通過美國和歐洲的共同行動，我們不僅會對整個俄羅斯經濟產生影響，也會對普丁總統產生直接影響，他與俄羅斯的經濟有很強的關聯。」

阿德耶莫表示，俄羅斯金融機構每天在全球進行價值約460億美元的金融交易，其中80%為美元交易。俄羅斯最大的貿易伙伴是歐洲，該地區約佔俄羅斯商業的40%。

當被問及俄羅斯是否可以轉向中國時，阿德耶莫說，美國計劃中的制裁的嚴重性以及俄羅斯與西方的關系將使俄羅斯難以實現該計畫。他說：「中國不能提供俄羅斯他們沒有的東西。中國「不能獲得」俄羅斯從美國及其盟友那裡依賴的關鍵技術，中國也不是俄羅斯精英們喜歡的資金投放地。」

他補充道：「俄羅斯的精英們將被切斷與全球金融體系的聯系，他們不會把錢投放在中國。他們都把錢集中在歐洲和美國。」

歐洲領導人陸續訪俄

雖然過去一年來，歐洲領導人很少出訪俄羅斯，但過去幾周，有多名歐洲領導人出訪或預計將出訪俄羅斯。匈牙利總理上周出訪俄羅斯，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 則將在7日抵達俄羅斯，而未來幾日，德國總理也將到訪俄羅斯。

美聯社報導，不少歐洲領導人都希望能與普丁取得聯系。馬克龍上周表示：「在烏克蘭問題上，我的首要任務是與俄羅斯進行對話和緩和關系。我非常擔心當地局勢。」

然而，有一些跡象表明西方國家與俄羅斯的關系可能解凍。前美國俄羅斯和歐亞事務情報官員希爾(Fiona Hill)上周在國會聽證會上作證說：「從普丁的角度來看，他已經取得了一些勝利，因為他得到了我們大量的關注，而軍事演習的一部分顯然是為了讓我們關注他。」

馬克龍先生堅持認為，歐盟國家必須對威脅歐洲大陸穩定的危機有發言權。最近幾天，馬克龍和普丁已經通過電話談了三次，但目前都沒有結果。馬克龍過去曾對北約表示懷疑，並在2019年說該組織正在經歷「腦死」。

但2月5日，馬克龍先生與北約秘書長通了電話，並強調「法國在北約內部對其盟友的安全的承諾」。法國還提出，作為北約的一部分，該國願意向羅馬尼亞派遣部隊。

(路透社丶美聯社)

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