美估俄侵烏將造成5萬烏克蘭平民傷亡 俄斥危言聳聽

華盛頓郵報報導，美國最新情報評估報告指出，俄國已部署全面侵略烏克蘭所需戰力的7成，且將派出更多兵力到烏俄邊界。報告稱俄軍若入侵將造成5萬烏克蘭平民傷亡，基輔可能在兩天內失守，500萬人逃難將引發歐洲難民危機。美國官員沒有提出相關證據，俄國回應說，美國又在危言聳聽。

俄國駐聯合國公使紀柏梁6日推文說：「美國又在發表瘋狂和恐嚇言論。假如換成俄國說，美國將在一周內占領倫敦並造成30萬平民死亡，又會如何？」

美國政府過去幾天已向國會議員和歐洲夥伴簡報這份報告。消息人士透露，截至4日為止的兩周內，俄國部署到烏克蘭邊界的營戰術群已從60個增至83個，還有14個在運送中，每個營戰術群有750名軍人。

雖然美方認為俄國隨時可能侵烏，不過，最佳時機應是2月中到3月底，因為這段時間烏克蘭開闊的平原和貫穿其間的河流處在冰封狀態，方便裝甲車通過。俄國總統普亭也可能等到北京冬奧20日閉幕後才發動攻擊，以免得罪中國大陸國家主席習近平。

消息人士還透露，報告指出，透過外交途徑化解危機的可能性逐漸流失。美國情報單位並不認為普亭已就侵烏和侵略規模做出最終決定。普亭仍可能選擇小規模侵略，例如從俄國併吞的烏克蘭克里米亞往北進入頓巴斯。

衛星影像等情報顯示，普亭已在烏克蘭邊界集結超過10萬兵力，一名西方安全官員說是13萬，一旦入侵，將是二戰以來歐洲規模最大的陸上攻擊行動。

俄國否認想侵烏，但表明俄國認為部署在前蘇聯國家的西方軍隊和武器是不可接受的安全威脅。普亭認為美國及其歐洲盟友忽視他的重要訴求，包括拒絕烏克蘭加入北約，不在俄國邊界部署攻擊性打擊武器，北約不在1997年後納入的前蘇聯衛星國部署軍隊和武器等。