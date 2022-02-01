美俄聯合國交鋒 新制裁鎖定普京好朋友

周一 (1月31日)，在聯合國安理會就俄羅斯在與烏克蘭邊境的部隊集結舉行的會議中，俄羅斯和美國相互指責對方的行徑。美國表示，俄羅斯的部隊部署是對「國際和平與安全的威脅」，而俄羅斯的發言人稱這場聯合國峰會是「公關噱頭」，並指責白宮制造歇斯底裡的情緒。

美國說，俄羅斯正計劃在未來幾周內將其在白俄羅斯的駐軍增加到3萬人，以補充其在烏克蘭與俄羅斯邊境附近的10萬人駐軍。白俄羅斯則否認成為俄羅斯入侵烏克蘭的集結地。

美國設法說服聯合國安全理事會15個成員國當中的10個支持召開公開會議，這也讓俄羅斯企圖阻止會議進程的努力踢到鐵板。

但是，由於俄羅斯在安理會中握有否決權及俄羅斯與安理會其他成員國的關系，安理會采取任何正式行動的可能性都被認為非常低。中國駐聯合國代表張軍說：「現在確實是呼籲開展靜默外交的正確時機。」

兩國在會議上說了什麼？

在兩個多小時的會議中，美國和俄羅斯交換了激烈的言辭，俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）指責美國在基輔安插「純納粹」上台。

美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)則反擊，稱俄羅斯在烏克蘭邊境不斷增加的10多萬軍隊是歐洲幾十年來最大的軍事動員，並補充說來自俄羅斯的網絡攻擊和虛假信息也在激增。

她說：「他們試圖在沒有任何事實依據的情況下，將烏克蘭和西方國家描繪成侵略者，以編造發動攻擊的借口。」

涅本齊亞隨後指責西方國家的虛偽行為，說「我們的西方同事正在談論緩和局勢的必要性。然而，首先是他們自己在煽動緊張局勢和言論，並使情勢升級。」

美俄陷外交僵局

盡管美國與俄羅斯正在進行高級別會談，但雙方一直未能就緩解緊張局勢的方式達成任何協議。莫斯科聲稱沒有入侵烏克蘭的計劃，並強調它要求北約承諾永遠不允許烏克蘭加入該聯盟，並縮減其在東歐的部隊，停止在俄羅斯邊境附近部署武器。

不過白宮和北約都拒絕這些提議，稱俄羅斯的要求是不可能的。美國威脅說，如果莫斯科繼續在烏克蘭邊境上擺出軍事姿態，美國將對俄羅斯實施嚴重的經濟制裁。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 在上個月進行的外交談話沒有產生任何結果，美國總統拜登和俄羅斯總統普京之間的通話也未起任何作用。

布林肯與拉夫羅夫預定周二 (2月1日) 將再次通話。同日，英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 也預定飛往烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論如何化解局勢。澤倫斯基指責西方國家制造 「恐慌」，用戰爭的言論傷害烏克蘭的經濟。

美英威脅對普京盟友進行制裁

美國在當地時間31日表示，對俄羅斯企業與跟俄羅斯總統普京關系密切的盟友實施新一輪制裁的動作已准備就緒，隨時可以實施。此行動美國與英國協調後決定推出的共同措施。美國和英國都沒有具體說明哪些俄羅斯人被列入可能的制裁名單。

根據該計劃，如果莫斯科向烏克蘭派兵，美國及其盟國將針對俄羅斯總統普京的盟友進行制裁。同日，英國敦促普京從邊境撤退，並稱正准備對與俄羅斯有聯系的企業進行制裁，凍結某些俄羅斯菁英的資產，還有拒絕他們進入英國。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 說，英國的聲明「非常令人不安」，因為該舉動使英國對投資者的吸引力下降。他說：「你很少看到或聽到一個國家如此直接的威脅要攻擊企業。當某個國家對俄羅斯企業展開攻擊時，這意味著我們將采取報復性措施，如果有必要，俄羅斯將根據自身利益制定相關措施。」

(路透社丶美聯社)

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