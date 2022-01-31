「基輔比悉尼更安全」 為什麼很多外國人仍留在烏克蘭

滿臉倦意的戴斯勒（Jens Däßler）笑著告知：「我的手機裡滿是信息」。這些信息大都發自朋友和親戚，問他打算什麼時候離開基輔。然而，這位德國企業家並不著急。

顯然，在烏克蘭首都的其他很多外國人也是同樣心態。俄烏緊張關系已不新鮮，但最近，幾個西方國家決定從烏克蘭撤出大使館工作人員，引起國際間廣泛關注。一時間，歐洲東部發生戰爭似乎要成現實。

兩年前從悉尼來到基輔的赫伯特（Ken Herbert）說，「我一般每月同父母交談一次，現在，每兩天就有一次。」澳大利亞也已從基輔撤離了部分外交人員。大使館打電話給他，問是否也打算離開這個國家。赫伯特說，這讓他十分驚訝。就像德國之聲采訪過的其他大多數人一樣，他考慮繼續呆在基輔。

無形威脅

對許多人而言，難以想象，現在就二話不說，收拾行李離開基輔，因為，該地實際上非常安全。赫伯特強調：「總的來說，我覺得，這裡比澳大利亞更安全。在悉尼，我晚上不敢進入任何黑暗的小巷。」而在基輔，他不用擔心。

再者，俄軍的威脅尚在數百公裡之外。德國人戴斯勒指出，在基輔，人們看不到士兵，看不到戰機，看不到任何讓人覺得戰爭或危險在即的東西。他稱，在基輔，生活節奏照常，社交媒體上關於餐廳開業、邊境局勢的消息同樣存在。他說，他真的很難從國際媒體的圖片裡認出他現在的第二故鄉：「陽光明媚，有披薩，有壽司，-- 什麼都有。」

大家都看著烏克蘭

美國人希普克－奧德曼（Kari Hiepko-Odermann）表示，尤其是對外國人來說，「情況發生了變化，突然間，他們更明白了這裡發生的事情。」她在2018年同丈夫和孩子一起搬到了基輔。自2014年莫斯科吞並克裡米亞半島以來，烏克蘭人始終生活在與俄沖突隨之而來的威脅之中，莫斯科一直在為烏東親俄分裂分子撐腰。她認為， 烏克蘭人處此境遇已過8年，在某種程度上已對此習以為常，這也就是為什麼外人往往比烏克蘭人更擔心當前事態發展的原因。

不過，她從孩子們的學校那裡了解到，也有一些外國家庭已離開基輔，尤其是那些反正能居家工作的移民，他們當然可在遠方的家中坐待局勢緩和，屆時重返。

矛盾信息

烏當局間或矛盾的信息也在某種程度上導致了最近幾周的不確定性。在視頻講話中，總統澤連斯基淡化緊張局勢升級風險，籲請公民保持冷靜，不要搶購；但第二天，他卻對《華盛頓郵報》記者表示，距東部邊境40公里的烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Charkiw）很可能是俄羅斯入侵的目標。

新近，烏軍一高官將2月20日--北京冬奧會結束的那一天--設定為入侵的可能日子。他稱，克裡姆林宮可能考慮不再像2008年那樣從中國政權那裡搶風頭，當時，俄軍事干預格魯吉亞轉移了國際媒體對北京夏季奧運的關注。

與此同時，澤連斯基的高級助手們卻對新聞界表示，俄軍的調集是一種政治虛張升勢手法。難怪人們現在的感覺是，烏克蘭的專家和外行都在費盡心力，試圖澄清國家面對的事情。

希望北約援助

面對軍事威脅，烏克蘭人翹首以待西方援助。德國政府不願提供武器，這讓很多烏克蘭人深感失望，也給他們心中的德國形象蒙上陰影。企業家戴斯勒希望柏林明確承諾支持烏克蘭。

因此，美國近日運來武器彈藥及宣布向東歐派遣部隊，受到烏克蘭民眾歡呼，就毫不足怪了。美國人希普克-奧德曼就此指出，拜登總統年邁，通常被視為一大弱點，但現在，這卻可能是一大優勢：「他知道如何處理冷戰政治」。

去留難定

盡管國際外交常常在沒有烏克蘭參與下繼續如火如荼，但各國政府仍向在那裡的本國公民發出警示，做好隨時撤離的准備，以應緊張局勢激化。手提箱、現金和急救包，它們或將成為屆時能否適時離境的決定性因素。

媒體和論壇上關於如何配備應急包的建議五花八門，從伏特加、傷口消毒液到在緊急情況下可引人注意的孟加拉煙花，應有盡有。然而，若道路阻塞、通訊手段失效，那時如何自處，則只能好自為之了。

不過，並非在基輔的每個外國僑民都有這樣的計劃。有的人根本就無意准備應急包。戴斯勒指出，當事人的處理方式各不相同。他說：「你越關注德國或美國的新聞，你就越害怕。」他告知，他的秘訣是：充耳不聞。

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