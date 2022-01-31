若俄入侵烏克蘭 北約和英國重申：不會出兵

北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg)周日 (1月30日)重申，如果俄羅斯入侵，北約不會向烏克蘭派兵。

他說：「我們正專注於提供支持......作為北約成員和一個強大的、高度重視的伙伴如烏克蘭之間是有區別的。這一點毋庸置疑。」

英國貿易大臣特拉斯 (Liz Truss)告訴天空新聞 (Sky News)，英國將尋求加強對俄羅斯總統普京的制裁，這樣他的寡頭就沒有地方可以藏身。

她說，短期利益是以英國和其他西方盟國的民主和自由受到長期威脅為實際代價的。

雖然政治上敏感，但眾所周知，倫敦作為城市金融中心是俄羅斯商人投資的主要目的地之一，這也使英國首都獲得了「倫敦格勒」 (Londongrad)的綽號，「格勒」是俄語「市」的意思。

上周，美國警告，英國接受華盛頓所稱的俄羅斯「髒錢」，威脅到華盛頓以制裁阻止和懲罰俄羅斯的有效性。

華盛頓一直在與盟國進行協調，如何處理莫斯科透過在烏克蘭邊境的軍事集結，入侵和佔領烏克蘭克裡米亞和被稱為頓巴斯的東部以外的部分地區。

然而，特拉斯說，如果發生戰鬥，英國軍隊極度不可能參戰。她說：「這是為了確保烏克蘭部隊得到我們能給予他們的所有支持。」

CNN報道，英國首相約翰遜和俄羅斯領導人普京將在本周進行會談。約翰遜在30日說，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動的可能性「越來越令人擔憂」。

俄羅斯的辯解

俄羅斯方面重申，其相關動作是防御性的，與北約不同。俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov)強調，北約不能以其在阿富汗、利比亞和前南斯拉夫等地的外國干預行動來聲稱自己這次有防御正當性。

俄羅斯官媒塔斯社報道，拉夫羅夫在俄羅斯第一頻道的「周日時間」節目中說，克裡姆林宮打算捍衛其利益。

他說：「當冷戰進行時，柏林牆存在時，保衛什麼領土是很清楚的。」

他補充說，已向北約和歐洲安全與合作組織發出「正式請求」，「敦促他們解釋他們打算如何履行承諾，不以犧牲他人安全為代價加強自己的安全」。

此前，克裡姆林宮此前針對北約擴張和在北約成員國的部隊態勢已發出最後通牒。

戰事一觸即發

俄羅斯已經向烏克蘭邊境派遣了超過10萬名軍隊，並在最近幾天將血液供應移至可能演變成潛在沖突的前線。

盡管如此，俄羅斯國家安全顧問帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)表示，與烏克蘭開戰是西方「自以為是捏造的言論」。

據俄羅斯國家通訊社報道，帕特魯舍夫說：「我們不想要戰爭，我們根本不需要。」

此前，美國和北約拒絕了俄羅斯的相關要求，但美國駐莫斯科大使沙利文 (John Sullivan)表示，美國已經提出減少在歐洲的軍事演習和導彈數量。拉夫羅夫此前嘲笑美國和北約的回應，但承認美國的提議在次要問題上保有「一丁點的理性」。

美國前駐俄羅斯大使麥克福爾(Michael McFaul)在推特上寫道：「對於俄羅斯外交部長（當年我與他交手了五年）來說，這就是他的（贊揚）了！」

(法新社、路透社)

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