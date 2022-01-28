德國民調：反對向烏克蘭輸送殺傷武器

根據YouGov民調公司進行的調查，59%的受訪者贊成政府的路線，只有20%的人認為一旦俄羅斯入侵烏克蘭，德國應該向基輔輸送武器。最堅定拒絕向烏克蘭提供武器的是左翼黨選民（71%）和德國選項黨選民（67%），最大的反對黨聯盟黨選民中56%持同一立場，執政的社民黨、綠黨和自民黨選民反對向烏克蘭提供武器的比例分別是61%、55%和54%。

烏克蘭仍在堅持要求柏林提供戰艦以及空中防御系統等現代武器，德國國防部長日前宣布向烏克蘭軍隊贈送5000只頭盔，遭到後者的冷嘲熱諷。烏克蘭駐柏林大使梅尼科（Andriy Melnyk）稱此舉完全是「象征行為」，無異於杯水車薪，他的國家雖然歡迎頭盔，但它們不是數十萬烏克蘭士兵真正需要的裝備，頭盔不屬於最急需的裝備。他對路透社說，歡迎德國在思維上出現的轉變，「但我們最需要的是防御性武器」。

烏克蘭首都基輔市市長、前世界重量級拳擊冠軍克利奇科（Vitali Klitschko）更是說德國的善舉是一「絕對的笑話」。他對德國發行量最大的《圖片報》表示，「德國政府的行為讓我實在無話可言。德國國防部大概還沒有注意到，我們面對的情形是，武裝到牙齒的俄羅斯軍隊隨時能夠再一次發動對烏克蘭的侵略」他諷刺地問道，下一次德國會贈送什麼？「會是一堆枕頭嗎？」

德國聯邦議會周四（1月27日）進行有關的辯論時，肖爾茨總理和貝爾博克外長均重申德國排除向沖突地區輸送殺傷性武器的可能性。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）在對柏林的訪問期間對媒體說，他不對別國做出的決定進行評論，「但顯而易見的是，英國的觀點是，具備戰術防御特點的殺傷性武器是烏克蘭目前急需的。但我們不會對其它國家指手畫腳。」

出席同一新聞會的德國國防部長拉姆布萊希特（Christine Lambrecht）表示，「德國政府的政策是不向沖突地區輸送殺傷武器，因為我們不願火上澆油，我們會以其它方式做出我們的貢獻。」她說，除頭盔外，德國還向烏克蘭贈送了一座戰地醫院。

普亭侵略，北溪二會被叫停

華萊士還指出，北溪二天然氣管道應該作為制衡俄羅斯的手段。YouGov本次調查也詢問了有關經過波羅的海的北溪二天然氣管道事宜，目前這條管道已全面就緒，只等政府方面下達運營執照。根據民調，47%的德國人贊同設立該線，33%反對，19%沒有答復。問到該項目是否應該被當作制裁普亭侵略烏克蘭的手段，43%的人說「應該」，33%的受訪者認為即便烏克蘭被侵略，也不該拿北溪二說事。

華萊士說，「如果普亭選擇侵略，歐盟方面不該繼續給他提供賺錢的機會，因為他會用天然氣的收入武裝軍隊。」

德國政府對北溪二的官方立場是，俄羅斯果真入侵烏克蘭，那麼將考慮所有的制裁選項。但不清楚這具體意味著什麼，不過，肖爾茨總理和貝爾博克外長此前已宣布，北溪二在俄羅斯發動對鄰國戰爭的情況下將被叫停。

(綜合報導)

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】