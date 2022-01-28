美德聯手制俄 普京另有算盤

(德國之聲中文網) 美國和德國周四 (1月27日)警告俄羅斯，如果入侵烏克蘭，天然氣管道北溪2號啟動計劃可能喊停。

德國在美國和東歐的批評下建造了這條管道，預計把俄羅斯對德國的天然氣供應增加一倍以上。

在談論歐洲內部的分歧之後，德國外交部長貝爾博克告訴議會，政府正與盟國一起「制定強有力的一籃子制裁措施」，其中包括北溪2號。

美方也回應，入侵行動將阻止德國啟動這個價值數十億美元的項目，該項目已於9月完成，但仍需測試和監管部門批准。

負責政治事務的副國務卿努蘭德 (Victoria Nuland)說：「如果俄羅斯入侵烏克蘭，無論如何，北溪2號都不會向前推進。」

美國也試圖向歐盟保證，如果俄羅斯切斷天然氣來源，會幫助他們找到替代天然氣來源，但全球供應正面臨短缺，能否實現充滿變數。

白宮宣布，德國新任總理肖爾茨將於2月7日訪美，並與美國總統拜登討論烏克蘭危機。

努蘭德同時也再向中國喊話說：「我們呼籲北京利用其對莫斯科的影響力來敦促外交，因為如果烏克蘭發生沖突，對中國也不會有好處。」

但路透社引用政策專家表示，中俄關系可能處於歷史上最熱的時期，華盛頓不能指望中國在對峙中支持其立場。

美俄繼續舌戰

同時，美國加強了外交攻勢，24日在聯合國安理會召開了關於俄羅斯「威脅行為」的公開會議，希望安理會發出譴責。不過常任理事國俄羅斯可以否決任何決議。

白宮的一份聲明說，拜登「重申如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將與其盟友和伙伴一起准備作出果斷的反應」。

俄羅斯態度曖昧，對美方和北約的書面為應表示不以為然，但也保持謹慎。普京總統的發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov)告訴記者:「不能說我們的意見得到了考慮......我們不要急於做出評估，需要時間來分析。」

外交部長拉夫羅夫說，莫斯科的主要關切，烏克蘭加入北約的可能性被忽視了，但有可能在其他問題上取得進展。

他預計不久將與美國國務卿布林肯舉行新的會談，並說：「有了回應，就有希望開始就次要問題進行嚴肅的對話。」

俄羅斯外交部則表示，緩解緊張局勢的最佳方式是北約從東歐撤軍，但也試圖平息對入侵的擔憂。俄羅斯外交部發言人扎伊采夫（Alexei Zaitsev）說：「我們已經反復聲明，我們的國家不打算攻擊任何人。我們認為即使是我們的人民之間發生戰爭的想法也是不可接受的。」

但美國官員說，普京還沒有決定是否入侵。美副國務卿努爾蘭調侃說，從俄羅斯的回應中得到的最重要的收獲是普京擁有這些文件。

認為球在俄羅斯這方的她說:「在莫斯科只有一個決定者，那就是普京總統。」努爾蘭表示他希望普京可以把握機會，實現安全和軍備控制，而不是讓戰爭成為他的政治遺產。

普京打什麼算盤?

路透社報道，幾周來一直沒有公開談論這場危機的普京警告說，如果俄羅斯的要求被忽視，他將作出未指明的「軍事技術反應」。國防分析家們說這可能與導彈部署有關。

俄羅斯外交部一位高級官員說，如果不采取措施確保克制和可預測性，莫斯科和華盛頓之間的核導彈危機是不可避免的。

塔斯社援引俄方官員爾瑪科夫(Vladimir Ermakov)的話說，莫斯科認為華盛頓正准備在歐洲和亞太地區部署短程和中程導彈。

拜登表示，他不會派美國或盟國軍隊在烏克蘭與俄羅斯作戰，但北約表示，正將部隊置於待命狀態，並以更多的船只和戰鬥機加強東歐地區。

烏克蘭成「夾心餅干」

澤倫斯基的辦公室在一份聲明中贊揚諾曼底模式會談的「建設性」，讓烏克蘭東部政府軍和親莫斯科的分離主義分子保持停火。

但令緊張局勢雪上加霜的是，一名21歲的烏克蘭國民警衛隊士兵27日向一家航空航天廠開火，造成5人死亡，但沒有跡象表明與俄羅斯的對峙有關聯。

在基輔的街道上，有人擔心烏克蘭在莫斯科、北約和華盛頓的高級別會談中被遺忘。23歲的商人斯蘭科(Dmytro Sylenko)認為烏克蘭夾在互相挑釁的兩強中間。

他告訴法新社:「說實話，我不在乎誰在挑釁誰，對我來說重要的是有和平。我不關心其他的事情。」

(法新社、路透社)

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