烏克蘭沖突：「諾曼底模式」 談判是否還有用？

（德國之聲中文網）俄羅斯在與烏克蘭交接地區大規模部署軍隊，美國總統拜登對此做出嚴厲表態。他稱，俄方有可能發動二戰以來的最大入侵，從而“改變世界”。與此同時，西方試圖要俄總統普京明白入侵烏克蘭將給俄方帶來的後果。法國總統馬克龍警告普京：“代價會很高。”

現在，至少有若干西方國家和政府領導人希望，經由今天在巴黎開始的談判，在相關問題上能有某些進展。此次是目前緊張局勢出現以來，烏、俄這兩個沖突國家的官方代表首次談判。德、法兩國也將以斡旋身份參與這一俗稱的“諾曼底模式”框架內的顧問級別會談。

此模式上輪談判3年前舉行

重點放在平息烏東地區沖突的 “諾曼底模式”談判起於2014 年，以後舉行多輪。在柏林和巴黎的斡旋下， 2015 年，各沖突方達成《明斯克協議》。不過，基輔和莫斯科常互相指責對方違反協議。2019 年以來，“諾曼底模式”談判未再舉行過一輪。

德國總理肖爾茨在今天的巴黎會談前表示，期待俄方采取有助於緩和緊張狀態的明確步驟。會談應聚焦人道主義措施和烏克蘭的未來。此外，他還希望能確定某個日期，由烏克蘭和親俄分離主義者談判頓巴斯地區特殊地位。

“任何事情都可能發生”

烏克蘭總統府負責人耶爾馬克（Andriy Yermak）對會談再度舉行原則上表示歡迎。烏外長庫列巴（ Dmytro Kuleba ）稱，在與俄羅斯的沖突中，一切皆有可能。他在接受 CNN 采訪時指出： “我們確實處於任何事情都可能發生的境地” 。

庫列巴外長表示，如果俄羅斯別無他想，則完全可以走出談判大廳，宣布已達成協議。同時，庫列巴強調了烏克蘭國家的獨立性，指出，烏克蘭不會在這一沖突中簡單地聽命於某大國。

波蘭：重要的只有三種模式

對德國而言，本輪會談至為重要，因為，它是德國試圖在尋求外交解決沖突方面發揮作用之地。然而，尤其是在美國介入沖突並直接與俄羅斯對話之後，諸多西方伙伴對此類模式的談判存有顧慮。

波蘭副外長韋爾森克（ Szymon Szynkowski vel Sek）便表示，“我們無法為俄羅斯提供全套模式，由莫斯科任選一種。”他強調，波蘭認為，重要的只有三種模式：美俄雙邊對話、北約-俄羅斯對話、歐洲安全與合作組織（歐安組織）。波蘭不將諾曼底模式計算在內。這位波蘭副外長問道：“人們現在通過諾曼底模式能解決哪些多年來未能解決的問題呢？”

德國的可靠性受懷疑

另一個問題也在背景上起著作用：能在多大程度上信賴德國是中立伙伴？尤其是在歐盟東部盟國中，對德國的俄羅斯政策的批評有增無減。對這些東部盟友而言，關鍵問題是：與俄羅斯有巨額能源交易的德國在烏克蘭沖突中的可靠性如何？該國前任社民黨籍總理施羅德從這一交易中大受其益，且是俄總統普京的忠實朋友？

在很多人眼裡，此間已被解職的德國海軍總監舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach ）新近對普京的同情表態與德國作為“俄羅斯理解者”的說法恰相吻合。 在美國政界，對在烏克蘭危機中能否指望德國也存有疑問。隨著沖突升級，美國政府越易受到記者有關德國在危機中所扮演角色的質疑性提問。

“北溪二號”扮演何種角色？

導致產生這一局面的一大要素是“北溪二號”（Nord Stream 2 ）天然氣管道。該項目旨在將天然氣直接從俄羅斯輸送到德國，而迄今為止，俄羅斯天然氣大都經由貫穿烏克蘭的管道運輸。 一旦發生沖突，烏克蘭可能封鎖天然氣運輸，從而不僅會重創俄羅斯同西方貿易伙伴的關系，還能切斷對普京總統而言重要的收入來源。

觀察人士擔心，一旦北溪二2 號項目投入運營，俄羅斯和平解決與烏克蘭沖突的動力就會減少。 這也是該項目在巴黎會談的幕後發揮作用的原因之一。 美國明確要求，只要俄羅斯入侵烏克蘭，北溪二2 號就必須終結。

（德新社，法新社）

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