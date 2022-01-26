俄國擴張紀錄差 各國擔憂入侵烏克蘭

俄羅斯過去擴張克里米亞等黑歷史眾多，讓美國總統拜登25日警告俄國不要輕舉妄動，但俄國反批美國才是讓局勢升高的元凶。由於歐美各國近日都開始撤外館人員，加上有10萬以上俄軍集結邊界，衝突看似一觸即發。俄國仍持續否認會入侵烏克蘭，卻在俄烏邊界、白俄羅斯持續部屬軍隊，西方仍不得鬆懈。

西方預防俄國入侵

根據《英國廣播公司》報導，美國總統拜登25日表示，如果俄羅斯總統普丁堅持要入侵烏克蘭，將會是2戰以來最大規模的入侵，恐面臨非常嚴重的後果，並考慮對普丁進行嚴厲的個人制裁，但拜登並未透露要如何制裁。

《CNN》指出，拜登政府也表示正在與國內石油業溝通，增加對歐洲的石化燃料運送，避免俄國切斷供給。對此，俄羅斯政府非常生氣的回應說，美國與北約甫將大量武器與軍事顧問送到烏克蘭，他們才是造成區域局勢升溫的兇手。俄羅斯也指控美國不願解釋在俄羅斯海岸附近的艦隊在做什麼，讓莫斯科非常擔心。

山雨欲來風滿樓

英國首相強森說，西方會對俄羅斯的入侵進行強力回擊，英國也會派遣軍隊協助北約佈防烏克蘭，他甚至呼籲國際將俄羅斯除名於SWIFT代碼，這樣俄羅斯就無法在歐洲進行貿易。不過由於俄羅斯佔歐洲天然氣供給3分之1，法國總統馬克宏表示會繼續與俄國對話，他28日將會與普丁對談。

俄國曾於2014年，以公投加上軍隊的手段，佔領烏克蘭南部的克里米亞島，即使島上親俄人口佔多數，國際仍普遍認定這次行動是非法入侵。過去俄羅斯也曾煽動烏東境內盧甘斯克與頓涅茨克的叛軍，企圖讓兩個俄羅斯人較多的省脫離烏克蘭統治，但至今仍未成功。

因此，雖然拜登過去多次強調會制裁普丁，但近日已經發展到美國與烏克蘭情報機關預測俄軍入侵的時機，外界此時更特別關注俄烏邊境的任何風吹草動。

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