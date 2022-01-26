烏克蘭危機：拜登稱或制裁普京 德法盼外交解決

美國總統拜登周二（1月25日）警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，將考慮直接制裁俄羅斯總統普京，他說，若戰事爆發，將是「二戰以來最大規模的入侵」，且將造成「巨大後果」。

拜登這番談話是俄國軍隊在烏克蘭周圍進行演習時所發表。五角大樓周一（24日）表示，目前有8500名美軍提升戰備，拜登強調，若情勢升級，軍隊人數可能會增加，不過他也稱，美軍不會部署在烏克蘭，並談到可能的嚴重經濟後果，這一切都取決於普京決定怎麼做。

與此同時，德國總理肖爾茨（ Olaf Scholz ）和法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）周二（25日）在柏林會晤。兩位領導人認為外交手段是解決烏克蘭與俄羅斯緊張情勢的途徑，但也警告說，若俄羅斯入侵烏克蘭會有「嚴重後果」。

肖爾茨呼籲俄羅斯采取「明確步驟」以緩和緊張局勢，但他補充說：「如果侵略的話，就會遭到報復，代價會非常高。」

德法呼籲對話

俄羅斯、烏克蘭、德國和法國的代表將於1月26日在巴黎舉行「諾曼底模式」會談，這一進展受到肖爾茨的贊許。法國總統還表示，他將在28日與俄羅斯總統普京舉行電話會談。馬克龍說：「我們永遠不會放棄與莫斯科的對話。」

德國和法國都對針對俄羅斯的額外制裁表示擔憂。肖爾茨此前曾表示，歐洲國家必須考慮對俄羅斯制裁的成本，以及這可能對其自身經濟產生的影響。

例如，德國是俄羅斯天然氣的主要進口國。在烏克蘭克裡米亞半島被吞並後不久，在歐盟實施的制裁中，法俄貿易關系驟降約三分之一，但此後一直在穩步恢復。

馬克龍此前曾表示，制裁對遏制俄羅斯的行動作用不大。法國還呼籲以歐洲的方式解決危機，比如所謂的「諾曼底模式」會談，而不是依靠美國解決問題。

雖然兩國都盼望烏克蘭危機可以通過對話解決，立場一致。但對於是否提供武器給烏克蘭，兩國則存在分歧。法國表示，願意向烏克蘭提供更多武器，而德國則阻止向基輔出口。烏克蘭外長批評德國不願意提供 「防御性」武器，並表示此舉是在鼓勵普京。

自二戰以來，軍事出口在德國一直是一個敏感問題。原則上，該國聲稱，從不提供武器給沖突區域，但批評者稱，德國並未遵守這樣的原則。

雖然在提供武器給烏克蘭與否，兩國意見分歧，但德法在向烏克蘭提供外交和財政支持方面，立場保持一致。

烏克蘭現況

西方國家擔心俄羅斯可能會攻擊其烏克蘭。官員們說，有多達10萬名俄羅斯軍隊聚集在與烏克蘭的邊界附近。美國和英國已經將其外交官眷屬撤出基輔，加拿大也宣布跟進。

莫斯科方面，則否認有入侵烏克蘭的計劃，將這一緊張局勢歸咎於西方，並提出了一系列要求，包括保證烏克蘭永遠不加入北約，以及該軍事聯盟停止任何東擴。

北約周一（24日）則表示，因應緊張局勢，它正向東歐派戰機和艦艇。面對危機當前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過電視上表示，該國有足夠實力控制一切，呼籲民眾不要驚慌。他並說，西方國家從駐基輔大使館撤出，並不意味著沖突即將發生。

另外，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫則表示，沒有任何直接跡象表明俄國入侵即將發生。

沖突升級恐致通脹上升

國際貨幣基金組織 (IMF)一位高級官員周二（26日）表示，俄烏沖突若升級，可能會進一步增加許多國家的能源成本和商品價格，使總體通脹率在更長時間內保持高位。

IMF經濟顧問兼研究部主任吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）向路透社表示，現在的情況與2014年大不相同，當時俄羅斯吞並了烏克蘭的克裡米亞地區，在需求低迷和頁岩氣供應充足的情況下，能源價格大幅下跌。

「這次...若發生這種沖突，你會看到能源價格上漲。」戈皮納特指出，目前的危機是在冬季發生，而歐洲的天然氣儲備相對低很多。

戈皮納特是在IMF公布最新的《世界經濟展望》後告訴路透社，俄羅斯出口的其他商品的價格也在上漲，若沖突加劇，可能會引發商品價格「更大、更廣泛的上漲」。

由於油價下跌和吞並克裡米亞後實施的國際制裁，俄羅斯的經濟在2015年收縮了3.7%。戈匹納斯說，IMF目前估計俄羅斯的經濟在2022年將增長2.8%，但這一預測並未考量俄烏沖突。

早前，戈皮納特在一場記者會上說，兩國沖突升級和西方對俄羅斯的潛在制裁可能會推高石油和天然氣價格，推動世界上許多國家的能源成本上升。她說，這意味著全球已經處於極高水平的總體通脹率可能會「更長時間地保持在高位」。

另外戈皮納特也指出，這樣的沖突也會對俄羅斯股市和俄羅斯貨幣盧布產生影響，她補充說，IMF官員仍然希望和平解決。

（美聯社、德新社、路透社）

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