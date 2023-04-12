PC出貨量今年Q1下滑29% 蘋果Mac系列「更慘」

依照市調機構Canalys、IDC統計數據顯示，PC出貨量在今年第一季出現29%-32.6%之間的跌幅，包含聯想、HP、Dell、蘋果、華碩在內業者的PC出貨量都出現24.1%-45.5%之間下滑情況。

由於兩家市調機構統計辦法不同，因此在數據上有些差異，但大抵上還是可以看出整體PC市場需求大幅下滑，主因於目前疫情影響已經比過往趨緩許多，加上過去在疫情間更換PC的需求已經明顯減少，而近期更因為市場經濟變化不明確、通膨問題等影響，使得PC更換需求變得更低。

而此次統計數據顯示蘋果的Mac機種出現40.5%以上下滑，其中因素可能與Mac機種價位相比Windows PC較高，而通常使用Mac機種族群多半為學生、工作者，不像Windows PC還有許多是因為遊戲效能而升級的使用族群，因此整體換機需求不會過於頻繁。

雖然整體PC出貨量大幅下滑，但Canalys、IDC都認為接下來的PC市場會有好轉，原因在於部分像是學校機構、公司行號差不多也到了準備汰換原本舊有設備的時候，因此預期下半年的PC出貨量會有所增加。

不過，市調機構也保留PC市場可能繼續下滑情況，因此也可能促使PC品牌推出價位在中階定位機種，或是在產品設計更傾向以現有機種更新為主，同時認為像第一季出現明顯雙位數下滑的情況應該不會再發生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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