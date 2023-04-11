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機場、車站免錢充飽電！FBI卻示警免費USB插座「一插就GG」 2方法破解

聯合新聞網／ 綜合報導
FBI在推特上呼籲民眾，避免在公共場所使用「免費的USB充電插座」，當心有不肖人士透過公共USB的插孔，盜取民眾行動裝置的資料。圖／截自FBI Denver 推特
FBI在推特上呼籲民眾，避免在公共場所使用「免費的USB充電插座」，當心有不肖人士透過公共USB的插孔，盜取民眾行動裝置的資料。圖／截自FBI Denver 推特

出外旅遊最怕遇上「手機沒電」，若是身上剛好沒攜帶行動電源，機場、車站、甚至客運上廣設的「免費USB插座」便成了救星。不過近日FBI卻表示，這項提供「免費充電」的貼心服務可能暗藏危機，呼籲民眾在使用USB充電插座時小心手機資料外洩。FBI和商業技術新聞網站「ZDNet」也分別提出建議，提醒民眾急需用電時可以「這樣做」。

美國聯邦調查局FBI在推特上呼籲民眾，避免在機場、酒店或購物中心使用免費提供的「USB充電插座」，當心有不肖份子改裝公共USB的插孔，讓民眾使用插頭充電的同時，遭到病毒或監控軟體的植入，導致手機裡的資料不慎外洩。事實上，這種網路攻擊的手法在近年十分盛行，更衍生出名為「充電陷阱」（Juice Jacking）的詞彙，專指透過USB對行動裝置安裝惡意軟體的攻擊行為。FBI建議，若有攜帶自己的充電器或是USB傳輸線，直接透過電源插座充電，可避免類似的情況發生。

而商業技術新聞網站「ZDNet」的報導指出，其實最簡單的方法是不要使用公共插座，但急需充電的時候，可透過以下兩種替代方式，避免個人資料遭到竊取。第一種是使用「行動電源」當作中間站，因為用行動電源充電時，不會暴露任何數據和安全風險，民眾只需透過行動電源將電量傳輸到手機、平板等行動裝置即可；而第二種方法是透過USB資料阻斷器充電（USB Data Blocker），和行動電源「中間站」的概念相同，只要將其連接到充電線上，USB資料阻斷器便能從物理上阻止插座和設備之間的數據傳輸，讓民眾不再有資料暴露的風險。

不過看到FBI的示警之後，美國民眾也在這篇推文下幽默的表示「請記住，您的數據僅供FBI使用」、「被認為是世界上最負盛名的警察機構無法解決這個問題，真尷尬」。

FBI 美國 網路攻擊 USB 行動電源 手機

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