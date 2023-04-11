快訊

台中師長疑霸凌逼死高中生 校方調查出爐：前學務主任等4人不當管教

15吋歷來最大MacBook Air亮相？分析師曝「推出時間點」

Dyson在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器

聯合新聞網／ 楊又肇

Dyson近期在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器，同步推出新款Nautik洗地滾筒配件。

而加入濕拖功能，主要針對越來越多人希望在使用吸塵器清理地面後，同時也想透過施拖進一步清潔地面，加上中國市場已經有越來越多品牌推出加入濕拖清洗地面功能的手持吸塵器，因此讓Dyson針對中國市場推出加入新款Nautik洗地滾筒配件的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器。

新款Nautik洗地滾筒配件內建300毫升清水箱，搭配8個出水口，能以每分鐘釋出18.75毫升清水量，在清掃過程平均噴灑，並且在滾筒潤濕後進行清污，同時利用不鏽鋼材質刮條清除滾筒上的污垢、污水，再將刮除污垢、污水回收至360毫升設計的獨立污水箱，藉此實現同步吸塵、清洗地板目的，更可透過更大容量污水箱設計，避免污垢、污水在清理過程出現滿溢，以及造成二次污染情況。

至於對應清理面積約達33坪，更可配合較低高度設計與160度轉軸結構，讓使用者更方便深入家具或牆壁角落進行清潔。

其他部分，同樣延續Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭、無纏結錐形吸頭配件設計，讓新款Nautik洗地滾筒配件同樣可以藉由光學探測技術偵測地面上的微塵，並且配合無纏結錐形吸頭設計減少毛髮纏繞。

目前新款V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器僅先在中國市場開放預購，建議售價為人民幣5699元，而台灣市場尚未有引進消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

污水 人民幣 Dyson

相關新聞

Dyson在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器

Dyson近期在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器，同步推出新款Nautik洗地滾筒配件。

Sony新款入門真無線耳機WF-C700N登場 加入主動式降噪功能

日前推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N之後，Sony稍早也宣布推出新款WF-C700N真無線耳機，同樣加入主動式降噪功能。

筆記本電腦需求回溫 第二季度出貨將增11%

TrendForce指出，2023年第一季度全球筆電出貨量約3390萬台，季減13%，主要是因為經濟下行持續影響消費市場信心，拖累筆記本電腦去庫存的進度，也促使品牌方下調代工廠訂單，以有效調節庫存壓力。

遠傳獨賣「紅米Note 12系列」雙新機！專案價最低0元起

小米新款手機連發，備受米粉期待，除了全新旗艦機小米13外，遠傳電信更獨家開賣紅米Note 12 Pro、紅米Note 1...

智慧手錶沒戴在手上卻有「睡眠時間」？網友毛毛的：清明節剛過…

隨著穿戴式3C裝置的普及，人們的生活越來越離不開這些產品，一名網友日前表示，自己沒有把智慧手錶戴在手上，卻會收集心率及睡眠時間，並向大家提問是否也有遇到類似狀況，引起熱議。

IKEA推小型防水藍牙喇叭 可邊淋浴邊聽音樂、續航力長達80小時

去年推出具備360度音樂播放功能的Vappeby系列戶外燈具之後，IKEA稍早宣布在此系列增加新款小型防水藍牙喇叭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦