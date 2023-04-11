Dyson在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器

Dyson近期在中國市場推出加入濕拖功能的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器，同步推出新款Nautik洗地滾筒配件。

而加入濕拖功能，主要針對越來越多人希望在使用吸塵器清理地面後，同時也想透過施拖進一步清潔地面，加上中國市場已經有越來越多品牌推出加入濕拖清洗地面功能的手持吸塵器，因此讓Dyson針對中國市場推出加入新款Nautik洗地滾筒配件的V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器。

新款Nautik洗地滾筒配件內建300毫升清水箱，搭配8個出水口，能以每分鐘釋出18.75毫升清水量，在清掃過程平均噴灑，並且在滾筒潤濕後進行清污，同時利用不鏽鋼材質刮條清除滾筒上的污垢、污水，再將刮除污垢、污水回收至360毫升設計的獨立污水箱，藉此實現同步吸塵、清洗地板目的，更可透過更大容量污水箱設計，避免污垢、污水在清理過程出現滿溢，以及造成二次污染情況。

至於對應清理面積約達33坪，更可配合較低高度設計與160度轉軸結構，讓使用者更方便深入家具或牆壁角落進行清潔。

其他部分，同樣延續Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭、無纏結錐形吸頭配件設計，讓新款Nautik洗地滾筒配件同樣可以藉由光學探測技術偵測地面上的微塵，並且配合無纏結錐形吸頭設計減少毛髮纏繞。

目前新款V12 Detect Slim Nautik乾濕全能洗地吸塵器僅先在中國市場開放預購，建議售價為人民幣5699元，而台灣市場尚未有引進消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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