Sony新款入門真無線耳機WF-C700N登場 加入主動式降噪功能
日前推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N之後，Sony稍早也宣布推出新款WF-C700N真無線耳機，同樣加入主動式降噪功能。
WF-C700N基本是2年前推出的WF-C500升級款，除了加入藍牙5.2連接功能，更加入主動式降噪功能，分別提供黑色、白色與紫色款式，而在香港市場則額外提供綠色款式。
硬體部分則是採用5mm動圈發聲單體，支援SBC、AAC聲音編碼技術，同樣支援DSEE數位音效強化技術，以及360 Reality Audio音效，另外也能與Android裝置、Windows裝置進行快速配對，本身則支援IPX4等級防水，而單邊耳機重量為4.6公克，收納充電盒重量則是35公克。
至於電力部分，滿電情況下最長可對應10小時使用時間，若開啟主動降噪功能的話，則會縮減為7.5小時。
目前WF-C700N在北美市場建議售價為119.99美元，台灣市場則尚未公布售價與上市資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言