Sony新款入門真無線耳機WF-C700N登場 加入主動式降噪功能

日前推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N之後，Sony稍早也宣布推出新款WF-C700N真無線耳機，同樣加入主動式降噪功能。

WF-C700N基本是2年前推出的WF-C500升級款，除了加入藍牙5.2連接功能，更加入主動式降噪功能，分別提供黑色、白色與紫色款式，而在香港市場則額外提供綠色款式。

硬體部分則是採用5mm動圈發聲單體，支援SBC、AAC聲音編碼技術，同樣支援DSEE數位音效強化技術，以及360 Reality Audio音效，另外也能與Android裝置、Windows裝置進行快速配對，本身則支援IPX4等級防水，而單邊耳機重量為4.6公克，收納充電盒重量則是35公克。

至於電力部分，滿電情況下最長可對應10小時使用時間，若開啟主動降噪功能的話，則會縮減為7.5小時。

目前WF-C700N在北美市場建議售價為119.99美元，台灣市場則尚未公布售價與上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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