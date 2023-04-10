快訊

震撼畫面全都錄！法國白朗峰「大規模雪崩」釀4死2失蹤

MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長菊池 天使6：0打到11：12輸球

爺孫戀相戀10年 李坤城「病榻前娶林靖恩」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony新款入門真無線耳機WF-C700N登場 加入主動式降噪功能

聯合新聞網／ 楊又肇

日前推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N之後，Sony稍早也宣布推出新款WF-C700N真無線耳機，同樣加入主動式降噪功能。

WF-C700N基本是2年前推出的WF-C500升級款，除了加入藍牙5.2連接功能，更加入主動式降噪功能，分別提供黑色、白色與紫色款式，而在香港市場則額外提供綠色款式。

硬體部分則是採用5mm動圈發聲單體，支援SBC、AAC聲音編碼技術，同樣支援DSEE數位音效強化技術，以及360 Reality Audio音效，另外也能與Android裝置、Windows裝置進行快速配對，本身則支援IPX4等級防水，而單邊耳機重量為4.6公克，收納充電盒重量則是35公克。

至於電力部分，滿電情況下最長可對應10小時使用時間，若開啟主動降噪功能的話，則會縮減為7.5小時。

目前WF-C700N在北美市場建議售價為119.99美元，台灣市場則尚未公布售價與上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港

延伸閱讀

船帆石夕照迎賓 以音樂與美食療癒您的假期

56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

索尼喊PS VR2賣200萬台卻慘售27萬台 玩家曝致命1關鍵：不改善就等死

長得像掃地機器人！「這台」80年代奢侈品 網掀回憶殺：超懷念

相關新聞

Sony新款入門真無線耳機WF-C700N登場 加入主動式降噪功能

日前推出價格相對親民、一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N之後，Sony稍早也宣布推出新款WF-C700N真無線耳機，同樣加入主動式降噪功能。

筆記本電腦需求回溫 第二季度出貨將增11%

TrendForce指出，2023年第一季度全球筆電出貨量約3390萬台，季減13%，主要是因為經濟下行持續影響消費市場信心，拖累筆記本電腦去庫存的進度，也促使品牌方下調代工廠訂單，以有效調節庫存壓力。

遠傳獨賣「紅米Note 12系列」雙新機！專案價最低0元起

小米新款手機連發，備受米粉期待，除了全新旗艦機小米13外，遠傳電信更獨家開賣紅米Note 12 Pro、紅米Note 1...

智慧手錶沒戴在手上卻有「睡眠時間」？網友毛毛的：清明節剛過…

隨著穿戴式3C裝置的普及，人們的生活越來越離不開這些產品，一名網友日前表示，自己沒有把智慧手錶戴在手上，卻會收集心率及睡眠時間，並向大家提問是否也有遇到類似狀況，引起熱議。

IKEA推小型防水藍牙喇叭 可邊淋浴邊聽音樂、續航力長達80小時

去年推出具備360度音樂播放功能的Vappeby系列戶外燈具之後，IKEA稍早宣布在此系列增加新款小型防水藍牙喇叭。

採E Ink Carta電子紙技術 樂天推10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E

樂天旗下Kobo電子書宣布推出新款10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，其中採回收塑膠製造，藉此延續永續環境生態發展，並且搭配全新升級的觸控筆Kobo Stylus 2，打造最適合筆記的電子書閱讀器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦