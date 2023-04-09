筆記本電腦需求回溫 第二季度出貨將增11%

消費電子需求下行看來要迎來柺點了。

集邦科技（TrendForce）表示，今年第二季度全球筆記本電腦及零組件庫存壓力將緩解，渠道的進貨需求可望逐月增強，將帶動第二季度筆記本電腦出貨量提升至3763萬台、季增11%，但仍將較去年同期衰退18%。

TrendForce指出，2023年第一季度全球筆電出貨量約3390萬台，季減13%，主要是因為經濟下行持續影響消費市場信心，拖累筆記本電腦去庫存的進度，也促使品牌方下調代工廠訂單，以有效調節庫存壓力。

TrendForce認為，儘管今年下半年旺季促銷活動將為市場帶來正面影響，但由於通貨膨脹影響，2023年全球筆記本電腦出貨量將減少13%。值得關注的是，有數據稱，採用Arm芯片的筆記本電腦將在未來五年內擁有25%的市場份額。

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