智慧手錶沒戴在手上卻有「睡眠時間」？網友毛毛的：清明節剛過…
隨著穿戴式3C裝置的普及，人們的生活越來越離不開這些產品，一名網友日前表示，自己沒有把智慧手錶戴在手上，卻會收集心率及睡眠時間，並向大家提問是否也有遇到類似狀況，引起熱議。
近日一名網友在PTT的MobileComm版提問，他使用華米智慧手錶「AMAZFIT GTR 3」，設定手錶每5分鐘自動為自己心率監測，但發現有時不把手錶戴在身上，仍會自動收集心率、睡眠時間等資訊，他也質疑若把手錶放在旁邊、感測器朝下，或是在手錶附近敲著鍵盤時是否也會收集到資訊？加上未來他可能會換錶，因而詢問網友們：「有哪些手錶也會發生這種事情？想先參考一下是不是也有同樣的狀況？」
網友對於沒戴智慧手錶卻能「隔空」偵測到心律，調侃表示：「最近清明節嘛～。」、「可能不是你的心跳」、「隔空量測，你可以量鉛筆心跳了。」、「血氧儀綁在西瓜上都可以有數值了，就算隔空量測也不是新聞。」也有理性網友指出：「心率我不知道，但睡眠可以是靠呼吸和打呼偵測。」不過市面上品牌眾多，有網友對原Po提問表示：「有三星（Samsung）、蘋果（Apple）、Google手錶可以買，為什麼要買對岸的…。」
有網友發現AMAZFIT GTR 3的「出包」狀況不是首例：「這不是個案，該裝置會發生就是會發生。」而有部分網友推薦各自心中的品牌：「戴過Garmin跟Galaxy Fit沒這種情形。」、「Garmin沒戴沒數值，綁娃娃、火腿上都沒數字。」「改用Apple Watch吧！」、「穿戴型我也換了不少牌子，目前只有Apple Watch可以。」
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