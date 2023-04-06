IKEA推小型防水藍牙喇叭 可邊淋浴邊聽音樂、續航力長達80小時
去年推出具備360度音樂播放功能的Vappeby系列戶外燈具之後，IKEA稍早宣布在此系列增加新款小型防水藍牙喇叭。
此款小型防水藍牙喇叭鎖定在任何地方使用需求，並且提供黃色、黑色與紅色款式，本身具備IP67等級防水，同時可將兩組喇叭配對形成立體聲輸出效果，本身則透過USB-C連接埠充電，在50%音量情況下可對應長達80小時的電力續航表現。
至於外觀則採用覆蓋矽膠材質的立方體設計，並且可透過掛繩吊在各處使用，同時可藉由防水功能對應不同環境使用模式，例如在戶外、室內，或是在淋浴期間聆聽歌曲，本身可在水下一定深度內對應長達30分鐘的防水能力。
新款小型防水藍牙喇叭預計在4月於全球市場銷售，建議售價為15美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言