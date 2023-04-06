IKEA推小型防水藍牙喇叭 可邊淋浴邊聽音樂、續航力長達80小時

去年推出具備360度音樂播放功能的Vappeby系列戶外燈具之後，IKEA稍早宣布在此系列增加新款小型防水藍牙喇叭。

此款小型防水藍牙喇叭鎖定在任何地方使用需求，並且提供黃色、黑色與紅色款式，本身具備IP67等級防水，同時可將兩組喇叭配對形成立體聲輸出效果，本身則透過USB-C連接埠充電，在50%音量情況下可對應長達80小時的電力續航表現。

至於外觀則採用覆蓋矽膠材質的立方體設計，並且可透過掛繩吊在各處使用，同時可藉由防水功能對應不同環境使用模式，例如在戶外、室內，或是在淋浴期間聆聽歌曲，本身可在水下一定深度內對應長達30分鐘的防水能力。

新款小型防水藍牙喇叭預計在4月於全球市場銷售，建議售價為15美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區